Конфликт в селе Чемодановка между местным населением и представителями местной же цыганской общины начался вечером 13 июня.
Как пишет глава холдинга "Правда. Ру" Вадим Горшенин, "группа мужчин неместной национальности чуть не изнасиловали вчера девушку. Народ взволновался. Граждане неместной национальности оказались настроены очень агрессивно, в ходе вчерашних погромов они разбили несколько машин. Дальше была массовая драка, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых доставлены в пензенскую клиническую больницу №6, оба — в тяжелом состоянии. Позже дело дошло до ОМОНа и силового разгона местных протестующих жителей" . Один из попавших в больницу, скончался от полученных травм.
Далее было перекрытие трассы местными жителями, сход, приезд губернатора, обещание во всем разобраться и в том, что виновные будут наказаны. Задержание 174 цыган с их опросами и допросами, ну и много всего другого интересного, о чем можно свободно прочитать в Сети.
Параллельно, имел место пожар в деревне Лопатки, где по слухам "загорелись дома цыган". Часть общины, по последним сведениям СМИ покидает место проживания. Задержано на сегодняшний день 15 человек, один из которых подозревается в убийстве.
В Сети, естественно, появились и провокаторы, которые призывают вступать всех в "народное ополчение", рассказывают о том, что задержаны по делу только русские жители Чемодановки, и про пятерых, что ли, зарубленных топором. В общем, выводят людей на бессмысленную и беспощадную 282-ю статью УК РФ с отягчающими. Что, конечно, совсем нехорошо, если не сказать грубее.
Ну и версия цыганской стороны, а точнее президента Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр явно не способствует межнациональному миру. Поскольку госпожа Деметр в интервью заявила следующее: "Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь?!".
Важный момент, который стоит еще раз подчеркнуть: жители Чемодановки несколько раз, по некоторым сведениям, около 15-и, вызывали полицию. То есть, изначально пытались решить проблему именно в правовой плоскости. Но "что-то пошло не так".
Есть, в свою очередь и версия того, почему все так произошло. Её выдвигают авторы канала "Медиатехнолог": "Цыгане… не поселяются там, где не смогут договориться с местным МВД и благодаря подобному покровительству происходит то, что произошло в Чемодановке. Если бы силовики проявляли к ним особое внимание — досматривали документы, проверяли законность постройки, следили чтобы их дети ходили в школы и т. д., то уверен цыгане переехали бы в другое место, а потом уже устав бегать были бы вынуждены подчиниться законам РФ и по итогу ассимилироваться".
То есть, по факту, здесь опять очень странное поведение правоохранителей. Но если копать глубже, то стоит признать, что с национальной политикой в России есть очень большие проблемы. И речь тут даже не про то, что "русских обижают". Вот, к примеру Кавказские республики России, а там уже длительный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией по поводу административных границ.
Вдумайтесь, не границ разных государств, а административных границ субъектов одной Российской Федерации. Только, по всей видимости, некоторые жители этих субъектов воспринимают себя жителями совершенно отдельных, и не то, чтобы дружественных по отношению друг к другу государств.
А если учесть размах и длительность этого противостояния, то такое мироощущение у этих граждан РФ, но и граждан своих национальных республик уже очень давно. И его никто не пытался хотя бы слегка скорректировать в сторону федерализма и того, что "Россия — это наш общий дом и многонациональное государство". Эту историю, про многонациональность почему-то любят рассказывать только одному народу РФ, русским.
Но есть и еще более глубокий слой во всех этих историях, и применительно к цыганам, да и прочим национальным общинам он проявляется во всей красе. Это замкнутые общины, им в текущих реалиях, действительно нет нужды ассимилироваться в российское культурное и юридическое поле. У них свои традиции и обычаи. Применительно к цыганским сообществам можно посмотреть замечательный фильм "Бремя цыган", чтобы понять о каких именно традициях и неукоснительному следованию им идёт речь.
А ассимилировать все эти маленькие и гордые народы жизненно необходимо. Иначе Чемодановка будет случаться на регулярной основе. Она, впрочем, периодически в России и случается, только меняя название. Была в свое время и Кондопога, например, и много чего ещё.
Ассимилировать, хотя бы для того, чтобы действительно был многонациональный российский мир и взаимопонимание с добрососедскими отношениями, а не народные сходы, отсутствие оперативной реакции силовиков, а потом нечто похожее на русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Но кто у нас кроме МВД и прочих силовых структур отвечает за национальную политику — решительно непонятно. Вроде бы, это в том числе, и компетенция управления внутренней политики администрации президента. Но когда эта структура занималась национальной политикой и занималась ли вообще — это весьма нетривиальный вопрос.
Пока же остается надеяться, что медийный и общественный резонанс действительно приведут к тому, что виновные будут наказаны. При этом не только виновные в массовой драке и убийстве, но и в бездействии тех, кто по долгу службы должен был действовать максимально оперативно и предотвратить подобное развитие событий.
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