Современная Россия имеет форму Чемодановки

Конфликт в селе Чемодановка между местным населением и представителями местной же цыганской общины начался вечером 13 июня.



Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СК / Новости от 15.06.2019 13:08

Как пишет глава холдинга "Правда. Ру" Вадим Горшенин, "группа мужчин неместной национальности чуть не изнасиловали вчера девушку. Народ взволновался. Граждане неместной национальности оказались настроены очень агрессивно, в ходе вчерашних погромов они разбили несколько машин. Дальше была массовая драка, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых доставлены в пензенскую клиническую больницу №6, оба — в тяжелом состоянии. Позже дело дошло до ОМОНа и силового разгона местных протестующих жителей" . Один из попавших в больницу, скончался от полученных травм.

Далее было перекрытие трассы местными жителями, сход, приезд губернатора, обещание во всем разобраться и в том, что виновные будут наказаны. Задержание 174 цыган с их опросами и допросами, ну и много всего другого интересного, о чем можно свободно прочитать в Сети.

Параллельно, имел место пожар в деревне Лопатки, где по слухам "загорелись дома цыган". Часть общины, по последним сведениям СМИ покидает место проживания. Задержано на сегодняшний день 15 человек, один из которых подозревается в убийстве.

В Сети, естественно, появились и провокаторы, которые призывают вступать всех в "народное ополчение", рассказывают о том, что задержаны по делу только русские жители Чемодановки, и про пятерых, что ли, зарубленных топором. В общем, выводят людей на бессмысленную и беспощадную 282-ю статью УК РФ с отягчающими. Что, конечно, совсем нехорошо, если не сказать грубее.

Ну и версия цыганской стороны, а точнее президента Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметр явно не способствует межнациональному миру. Поскольку госпожа Деметр в интервью заявила следующее: "Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку — об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать? И что теперь?!".

Важный момент, который стоит еще раз подчеркнуть: жители Чемодановки несколько раз, по некоторым сведениям, около 15-и, вызывали полицию. То есть, изначально пытались решить проблему именно в правовой плоскости. Но "что-то пошло не так".

Есть, в свою очередь и версия того, почему все так произошло. Её выдвигают авторы канала "Медиатехнолог": "Цыгане… не поселяются там, где не смогут договориться с местным МВД и благодаря подобному покровительству происходит то, что произошло в Чемодановке. Если бы силовики проявляли к ним особое внимание — досматривали документы, проверяли законность постройки, следили чтобы их дети ходили в школы и т. д., то уверен цыгане переехали бы в другое место, а потом уже устав бегать были бы вынуждены подчиниться законам РФ и по итогу ассимилироваться".

То есть, по факту, здесь опять очень странное поведение правоохранителей. Но если копать глубже, то стоит признать, что с национальной политикой в России есть очень большие проблемы. И речь тут даже не про то, что "русских обижают". Вот, к примеру Кавказские республики России, а там уже длительный конфликт между Чечней, Дагестаном и Ингушетией по поводу административных границ.

Вдумайтесь, не границ разных государств, а административных границ субъектов одной Российской Федерации. Только, по всей видимости, некоторые жители этих субъектов воспринимают себя жителями совершенно отдельных, и не то, чтобы дружественных по отношению друг к другу государств.

А если учесть размах и длительность этого противостояния, то такое мироощущение у этих граждан РФ, но и граждан своих национальных республик уже очень давно. И его никто не пытался хотя бы слегка скорректировать в сторону федерализма и того, что "Россия — это наш общий дом и многонациональное государство". Эту историю, про многонациональность почему-то любят рассказывать только одному народу РФ, русским.

Но есть и еще более глубокий слой во всех этих историях, и применительно к цыганам, да и прочим национальным общинам он проявляется во всей красе. Это замкнутые общины, им в текущих реалиях, действительно нет нужды ассимилироваться в российское культурное и юридическое поле. У них свои традиции и обычаи. Применительно к цыганским сообществам можно посмотреть замечательный фильм "Бремя цыган", чтобы понять о каких именно традициях и неукоснительному следованию им идёт речь.

А ассимилировать все эти маленькие и гордые народы жизненно необходимо. Иначе Чемодановка будет случаться на регулярной основе. Она, впрочем, периодически в России и случается, только меняя название. Была в свое время и Кондопога, например, и много чего ещё.

Ассимилировать, хотя бы для того, чтобы действительно был многонациональный российский мир и взаимопонимание с добрососедскими отношениями, а не народные сходы, отсутствие оперативной реакции силовиков, а потом нечто похожее на русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Но кто у нас кроме МВД и прочих силовых структур отвечает за национальную политику — решительно непонятно. Вроде бы, это в том числе, и компетенция управления внутренней политики администрации президента. Но когда эта структура занималась национальной политикой и занималась ли вообще — это весьма нетривиальный вопрос.

Пока же остается надеяться, что медийный и общественный резонанс действительно приведут к тому, что виновные будут наказаны. При этом не только виновные в массовой драке и убийстве, но и в бездействии тех, кто по долгу службы должен был действовать максимально оперативно и предотвратить подобное развитие событий.