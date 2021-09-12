Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"

В России — множество серьёзных системных проблем. Но власть и многие, считающие себя патриотами, их не замечают и готовы давить любое инакомыслие. Таким образом, наша страна и общество во многом стали похожи на Украину. Как этого избежать и не впасть в другую крайность? Хотя у нас не так много врагов за границей, как кажется. Но и об угрозах забывать нельзя. Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей" (часть первая);



Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия" (часть вторая);



Александр Ведруссов: "Депутатов надо выбирать по их делам" (часть третья);



Александр Ведруссов: "После выборов все обещания забудут, зато вспомнят про реформы" (часть четвёртая);



Александр Ведруссов: "После выборов власти закрутят гайки до предела" (часть пятая);



Александр Ведруссов: "Страна деградирует, системные проблемы будут прорываться" (часть шестая).





— Александр, вы сказали, что силовики уже приходят к тем, кто пытается довести до высоких представителей власти какие-то нарушения. К чему это может привести?

— Какое-то время всё может даже быть тихо и спокойно, и сверху будет казаться, что большинство людей довольны и даже счастливы. Но неизбежно так или иначе системные проблемы будут прорываться.

Поэтому задача патриотов, задача активных граждан, с одной стороны, быть электорально активными, с другой стороны, всё-таки различать: там, где действительно есть какое-то внешнее вмешательство или какие-то "оранжевые" сценарии, говорить: ребята, нам этого не надо. Пресекать, разоблачать и так далее.

Но с другой стороны, к сожалению, до сих пор очень много людей, которые считаются патриотами и, наверное, действительно ими являются, на любую критику власти говорят: это — Госдеп. Вот это не смешно уже, а реально опасно.

Россия превращается в Украину

Дошло до такого уже маразма, что у нас многие не видят, как мы шаг за шагом превращаемся в Украину. Вообще, если брать глобальные процессы, мы во многом стали похожи на Украину с точки зрения нетерпимости к инакомыслию и того, что у нас на выборах происходит.

По многим параметрам мы тоже стали похожи. С точки зрения деградации в разных сферах мы на самом деле очень сильно похожи на Украину. Более того, мы идём по этой траектории украинской всё дальше.

Конечно, я найду 100 пунктов, по которым Россия лучше Украины, мы не так сильно за эти 30 лет деградировали, но если брать системно и смотреть на перспективу, образ будущего, учитывать уровень доверия между властью и обществом и другие ключевые показатели, мы, к сожалению, идём по украинской траектории.

Сейчас это вообще становится глобальными процессами, поэтому придется немножко расстроить наших зрителей, которые считают, что, может быть, как-то оно рассосётся, обойдётся… К сожалению, украинская практика будет распространяться глобально, повсеместно.

Нам придётся бороться за элементарные права личности, собственности, права на выражение своего мнения и другие базовые права, которые казались нам неотъемлемыми. Хотелось бы, чтобы в этих условиях мы хотя бы друг на друга не накидывались.

У нас — очень разное общество. Есть либералы, есть патриоты, есть пофигисты. Мне кажется, большинство пофигистов всё-таки. Не надо друг на друга накидываться. Не надо в каком-то плане, может быть, даже и лишний раз критиковать власть, тем более в тех вопросах, где она права. Не надо огульно критиковать.

Принудить, заставить, посадить и сослать

Там, где есть, за что критиковать, критикуйте. Но всё-таки надо стараться сохранять общественную дискуссию в конструктивном ключе, потому что очень легко всё свести на уровень: этих принудительно вакцинировать, этих сослать в Сибирь, этих — то, этих — сё.

А это — уже война всех против всех, это — атомизация общества. Её хотелось бы избежать. Даже когда мы говорим, что власть то делает неправильно, это делает не так и вот это — тоже, надо помнить, что во многом власть — это отражение общества.

Прежде, чем откритиковать власть по полной программе (а она этого достойна, конечно же), надо посмотреть друг другу в глаза, вокруг себя и как мы сами воспринимаем инакомыслие, другое мнение. Нужно терпимей относимся к другим взглядам и стараться общую почву найти.

— В идеале хотелось бы, чтобы не только внутри страны, но даже с внешними врагами тоже мы находили общий язык. Потому что все нормальные люди хотят жить в мире, растить детей, делать что-то доброе… Тех, кто хочет воевать, ненавидеть и убивать, абсолютное меньшинство.

— Да, это так, и такое возможно. Внешних врагов это не отменяет. Другая крайность — говорить, что на самом деле никаких внешних угроз нет, и всё… Вот какая там Сирия, какой международный терроризм, какой Запад с НАТО и так далее?…

Тоже не надо бросаться в эту крайность, потому что есть конкретные внешние враги. Но в целом на базовом уровне даже с ними можно договариваться.

По большому счету, не так много стран к нам по-настоящему враждебно относятся. А те, кто к нам так относится, как правило, с нами несопоставимы по потенциалу.

— Это — моськи.

— Да, они — просто моськи, которые лают на слона. А с большинством нормальных государств можно договориться и не только жить в мире, но и прекрасно сотрудничать.