Александр Ведруссов: "После выборов власти закрутят гайки до предела"

На выборы нужно идти, потому что это — последняя возможность высказать власти своё мнение. Других уже не осталось. Власти уже сейчас завернули гайки, а уж после выборов докрутят их до предела. Особенно, если результат будет для неё хотя бы относительно благоприятный. Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей" (часть первая);



Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия" (часть вторая);



Александр Ведруссов: "Депутатов надо выбирать по их делам" (часть третья);



Александр Ведруссов: "После выборов все обещания забудут, зато вспомнят про реформы" (часть четвёртая).





— Александр, как раз по мере приближения выборов идет резкое падение интереса к ним. По данным ВЦИОМ, раньше собирались участвовать в голосовании 39 процентов электората, а сейчас — только 24%.

— Да, а порога явки нет. Поэтому надо себя заставить прийти на выборы. Если вам всё о'кей — поддерживайте власть. Если же нет — голосуйте против. Всё. Другого варианта послать сигнал нет. На митинг вы сейчас не выйдете, на кухнях ваши разговоры ни на что не влияют.

Все эти "Активные гражданины", "Пассивные гражданины" и прочая подобная хрень — просто имитация. Вы делаете вид, что на что-то влияете, власть делает вид, что к вам прислушивается. В реальности вы там все вместе в лучшем случае измените за весь год на квадратный метр плитки.

— Вас там спросят: строить торговый центр между этими домами или скверик оставить?

— Да! В лучшем случае. И то всё равно сделают по-своему! Даже мелочный вопрос — скверик или что-то, если только это входит в противоречие с интересами строителей, строительное лобби у нас просто — мега-серьёзное. И на уровне Москвы, и на уровне Федерации.

Даже про эти скверики, беседки и лавочки, про которые действительно могли бы граждане решать сами — где какой и всё прочее, вам не дадут ничего решить. Если там застройщик захочет построить, например, 20-этажный дом, то и построит, хоть все сто процентов населения захотят скверик оставить.

Реновация — выше закона?

Сейчас ещё реновация — там вообще всё и всех выводят. Ведь что такое реновация? Фактически говорят: у нас есть законодательство, но реновация — это как бы отдельно. Мы можем людей запросто высылать. Пока что — выселять, а там уж — и высылать, надо же кому-то второй БАМ строить…

Более того, это ещё сейчас до выборов они опасаются делать особенно резкие и вопиющие шаги. Поэтому весь тот беспредел, который сейчас творится, после выборов (особенно, если там будет благоприятный результат для партии власти) смело умножайте на три.

Застройка Москвы сейчас происходит ужасно. Мне больно смотреть, что застройщики дорвались и просто всё подряд сносят. А строят одни человейники. Так скоро от Москвы просто ничего не останется.

Залезли даже туда, куда раньше не залезали. Была высотность ограничена в центре. Сейчас на Пресне вырастают небоскрёбы. Ты смотришь оттуда в сторону Кремля, но видишь Сити, а Кремля уже не видишь.

Скоро вообще будет сплошное Сити, даже вблизи Кремля вместо него будут видны сплошные небоскрёбы. Кроме того, просто варварски убивают зелёные насаждения. Торговые центры — это вообще отдельная тема.

После выборов — уже никак не достучаться

Если сейчас через выборы мы не достучимся, значит — всё, дальше мы уже никак не достучимся. Вот просто никак. У нас остаётся один электоральный инструмент, всех остальных нас лишили.

Этот инструмент работает три дня. Причем, он работает по-настоящему только 19-го, потому что 17-го и 18-го с этими новыми нормами по наблюдениям никто результаты не проконтролирует. Получается, что надо обязательно проголосовать 19 сентября.

Никакого электронного голосования, никакой досрочки. Хотя нет партии, за которую можно было бы проголосовать с энтузиазмом, но это — единственный сигнал, который до власти ещё дойдет, это электоральный сигнал. Всё. После 19 сентября возможности такого сигнала у нас уже не будет, поэтому вообще не останется инструмента достучаться до власти.

Раньше была ещё прямая линия, когда хороший царь сечёт, наказывает в прямом эфире плохих бояр, разруливает вопросы. Теперь уже и на прямой линии — равнодушие сочится каждую секунду эфира. Ну там что-то как-то сделаем, ладно, школы немножко отремонтируем, там чуть подправим и тут, может быть…

Но даже это — ещё полбеды. Самое страшное, что люди, которые на этом формате или в другом формате доносят какие-то проблемы, например: "майские указы" — надо подтянуть зарплаты научных работников до средней по региону, так их подтягивают за счёт того, что кого-то сажают на ползарплаты, а кому-то дают полторы ставки.

И когда они случайно между делом об этом президенту сказали, потом к ним нагрянули правоохранители (новосибирская история), и начинают допытываться: кто вас надоумил, чтобы вы это у президента спрашивали?..

По всему уже видно, что у нас будет не просто закручивание гаек. Мы понимаем и чувствуем, что это будет делаться максимально. Любого, кто попытается донести какую-то проблему до президента, будут прессовать по полной. Ничего не должно выходить за рамки его папочек, которые ему туда приносят специальные люди. За рамками этих папочек ему ничего знать не положено.