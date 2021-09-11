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Автор Антон Куликов

Не сдержалась: президент Эстонии резко высказалась о стремлении Украины в ЕС

Мир

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вновь прошлась по перспективам вступления Украины в Евросоюз. Она покинет свой пост в следующем месяце — и не исключено, что это одна из причин её откровенности.

Не сдержалась: президент Эстонии резко высказалась о стремлении Украины в ЕС

Ранее Кальюлайд в интервью одному из украинских изданий заявила, что Украине, Молдавии и Грузии понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать необходимым критериям для вступления в ЕС. Чем наделала много шума и разобидела украинских политиков.

Теперь она еще более увеличила этот срок. Выступая в Киеве на форуме YES Brainstorming, Кальюлайд сообщила, что Украина находится "на расстоянии нескольких световых лет" от выполнения Копенгагенских критериев, которые необходимы для вступления Украины в Евросоюз.

"К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", — заявила президент Эстонии.

Критерии, о которых говорила Кальюлайд, были приняты в в июне 1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене. Согласно этим критериям, в государстве должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Президент Эстонии ранее призвала инвесторов из своей страны не вкладывать деньги в украинскую экономику. Она опять вернулась к этой теме. Никаких перемен в настроении эстонского президента, похоже, не произошло.

"Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению на Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций… Поэтому, когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевиден", — сказала Керсти Кальюлайд.

Претензии прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, он от этих претензий устал.

"Хочу, чтобы меня поняли правильно — мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду — не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", - сказал Кулеба.

Стоит заметить, что на днях на тему перспектив вступления Украины в ЕС выступил посол Латвии в Киеве Юрис Пойканс. И тоже не сказал ничего ободряющего. По его словам, в Евросоюзе "никто не хочет получать новые проблемы".

"Я не хотел бы спекулировать о десяти, 20 или 30 годах. Ведь на сегодня у нас нет общего понимания в Европейском союзе о европейской перспективе Украины <…> И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", — сказал Пойканс.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы украина эстония евросоюз керсти кальюлайд
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