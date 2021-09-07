"Ситуация ужасающая": в Госдуме оценили износ коммунального хозяйства в РФ

В ряде регионов России износ коммунальной инфраструктуры на данный момент превысил 70%.

О ситуации с коммунальным хозяйством в регионах рассказала NEWS. ru председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Комментируя сообщение Счётной палаты РФ о том, что износ коммунальной инфраструктуры в стране составляет 60%, собеседница издания назвала эти данные "средней температурой по больнице".

По словам Галины Хованской, в некоторых регионах коммуникации изношены уже более чем на 70%.

"По стране ситуация разная, в зависимости от состояния. В некоторых регионах — ужасающая", — отметила депутат.

Хуже всего дела с ЖКХ обстоят в "депрессивных" регионах РФ.

"Ситуация плачевная, и тут без поддержки федеральных структур, без поддержки федерального бюджета никак не вытянуть", — заявила Галина Хованская.

При этом она указала на необходимость контроля целевого использования средств, выделяемых на нужды ЖКХ.

"Два ключевых слова: финансирование и контроль по целевым расходам. <…> Финансирование выделяется на коммуникации. Насчёт контроля слабовато всё. Это наша ахиллесова пята", — отметила депутат.

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