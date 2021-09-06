Александр Ведруссов: "После выборов все обещания забудут, зато вспомнят про реформы"

Можно ли поверить в необходимость принудительной вакцинации государству, которое только что разгромило медицину? Так ли страшен ковид, что теперь надо закрывать даже остатки кардиологии?.. Тем временем власти продолжают пластинку "Всё хорошо, прекрасная житуха, мы вам немножко денежек дадим…" Власть пытается купить электорат за десяточку? — На четыре следующих года! Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей" (часть первая);



Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия" (часть вторая);



Александр Ведруссов: "Депутатов надо выбирать по их делам" (часть третья).





— Александр, уже достаточно большое количество людей привились от коронавируса, хотя вакцина ещё не прошла все испытания, о чём вы говорили. Кроме того, возможны ещё и отдалённые результаты…

— Около семи лет должно пройти, чтобы оценить эти последствия.

— Действительно, каждый человек, особенно в таких условиях, должен делать выбор сам. Проблема ещё и в том, что власть не может или не хочет нормально говорить с людьми. Вместо этого понаставили огромных билбордов — на чёрном фоне угрюмые нездоровые лица неизвестных людей, которые призывают вакцинироваться: "Я привил себе здоровье…"

— А где здоровье-то?

— Видимо, просто попилили бюджет.

— Да, естественно. Но можно же попилить бюджет так, что люди будут довольны. Парк "Зарядье" — один из немногих примеров, когда сделали большое прекрасное открытое пространство в центре Москвы. Я до сих пор в восторге от "Зарядья".

Как бы там ни критиковали дорожки, деревья, все сводится к отдельным мелким недостаткам. А открытое такое шикарное пространство в центре Москвы — это класс, молодцы. Попилили там или нет, я не знаю, но сделали хорошо.

А по линии Госдумы мы делали запрос об одном парке, пишем: подрядчик столько раз нарушал всё, что только можно, он давно уже должен быть в списке недобросовестных, а вы не просто ему отдельные заказы даёте, а миллиарды отдаёте. ФАС и прочие пишут: посмотрим, подумаем…

Касательно коронавируса, опять же многие люди поддержали принудительную вакцинацию и другие меры. Но большинство граждан не поверит государству, которое сначала разгромило медицину, устроило так называемую оптимизацию, а потом в экстренном порядке понаоткрывало COVID-госпитали в ущерб всему и всем.

— Позакрывали даже кардиологические и все другие отделения.

— Всё позакрывали. Провинция вообще стонет, теперь даже в недалёких от столицы областях может на 50 километров никакой медицины вообще не быть.

— Там люди умирают даже от лёгких болезней…

— Потому что там скорая не доезжает, а фельдшерско-акушерские пункты просто разгромили. И сами же государственные люди разгромили всю систему здравоохранения. А после этого вводят принудительную вакцинацию.

Вы хотите, чтобы этому государству простые люди когда-нибудь поверили после пенсионной реформы и всего остального, что было наворочено в последнее время?…

Нет стратегического планирования

Сейчас на выборы закинут пенсионерам по 10 тысяч, которые тут же разгоняют инфляцию, поскольку цены государство не контролирует. Вроде бы правильная вещь — покупательскую способность стимулировать.

Но когда государство делает даже такие правильные вещи, если цены не регулировать, то будет спекулятивное формирование цен. У них нет никакого стратегического планирования, поэтому в таких условиях вливать деньги — это ошибка.

Что такое льготная ипотека? Вы видите, как цены на недвижимость растут?.. Вместо того чтобы дать людям действительно доступную ипотеку, они разогнали цены на жильё. В полтора раза, на треть как минимум, оно везде растёт.

Нужно не просто так перед выборами раздавать мелочь населению. Нужно строить заводы, пароходы, давать населению возможность зарабатывать, чувствовать какую-то уверенность в завтрашнем дне.

А у нас до выборов в Сибири будут города строить, деньги населению раздавать… Выборы пройдут, и они всё забудут. Вспомните, как пенсионная реформа грянула — сразу после выборов. Всего несколько месяцев прошло. Очень быстро они всё это протащили.

Послать сигнал

То же самое сейчас: будут смотреть на цифры с поправкой на фальсификацию. Потому что фальсифицировать будут. Если увидят, что всё-таки нормальные результаты получила партия власти, то и ещё что-нибудь придумают.

Как только проходят выборы — забывают про города в Сибири и раздачу денег, вспоминают, какие ещё реформы надо провести, какие налоги повысить, где ещё малый и средний бизнес придушить, который ещё не окончательно коньки отбросил, потому что пандемия очень больно ударила.

Более того, это — настолько классическая схема подкупа избирателей: в августе объявляют про раздачу денег, в начале сентября начинают приходить деньги, в середине сентября — выборы. Сложно не увидеть связь одного с другим. Если население решит, что за 10 тысяч их можно купить, люди проголосуют за власть, то я поздравляю — тогда до следующих выборов в 2024-м забудьте про все прибавки и всё что бы то ни было хорошее. К 2024 году ещё десяточку вам накинут.

Поэтому надо себя заставить прийти на выборы. Вот не нравится никто — зажмурить глаза, прищепкой нос заткните, но надо. Там реально нет ни одной партии, про которую можно было бы сказать, что с энтузиазмом голосуем.

Просто надо голосовать по объективным критериям. Если вы хотите послать сигнал, что власть сделала в последнее время много плохого — надо поддерживать самую сильную оппозицию. Если вам нравится — поддерживайте власть. Всё. Другого варианта послать сигнал нет.