Александр Ведруссов: "Депутатов надо выбирать по их делам"

Всего две недели осталось до начала выборов в Государственную Думу РФ, которые в этом году пройдут 17, 18 и 19 сентября. После начала в стране избирательной кампании усилилась антироссийская пропаганда, заявил в четверг, 2 сентября, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны зафиксировала попытки иностранного вмешательства в электоральный суверенитет России.

Скоро нам нужно идти на выборы. И надо думать, за кого голосовать? — Нельзя голосовать за тех, кто идёт на поводу у власти и яро поддерживает все антинародные и античеловечные решения. Принудительная вакцинация не прошедшими все испытания препаратами — это опыты над людьми. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей" (часть первая);



Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия" (часть вторая).



— Александр, вы сказали, что теперь стало совершенно понятно, что все многочисленные социальные поправки в Конституцию были только прикрытием обнуления. И большая часть из этих поправок просто дублировала другие законодательные акты.

— Да, многие из этих положений были прописаны в законах и реально действовали уже много лет.

— И зачем это всё?..

— Вы помните, как их принимали? — Дело в том, что сделано было, как обычно. Сначала выносятся социальные поправки, там всё прекрасно и замечательно: государствообразующий народ и другое такое красивое.

Когда я участвовал в дискуссиях на федеральных каналах, то говорил, что сомнительно всё это дело, но я не могу не поддержать некоторые хорошие социальные поправки, запись про государствообразующий народ и так далее.

А потом выходит Терешкова и говорит: обнуление.

Вот тут и вышло самое главное, ради чего всё и затевалось. И любой человек, у которого как-то немножко критическое мышление работает, понимает, что нам только что завернули в этот лаваш из социальных поправок очень неприятную начинку, достаточно деструктивную для всей системы.

Потому что цементировать это всё нельзя. Это — плохая система, это — плохая властная вертикаль.

Поэтому всем нам надо учитывать это на предстоящих выборах. Надо просто посмотреть, кто год назад выступал против обнуления, кто — решительно за, а кто-то объяснял, что обнуление, может быть, не самая лучшая мера, но вот социальные поправки, упоминание про государствообразующий народ — хорошо, поэтому весь пакет надо поддержать.

Принудительная вакцинация и не только

Хотя сейчас всё-таки стал актуальней уже другой принципиальный вопрос — принудительная вакцинация.

Принципиальнейший вопрос. Есть такие, кто считает, что его мнение — важней всех других, что антиваксеров надо гнобить, они — такие-сякие несознательные, потому что это — общественное здоровье и так далее.

А этот человек уверен, что по другому вопросу, где он не будет согласен с государством, государство не будет его принуждать что-то сделать против его воли, несмотря на любые нормы Конституции? Он уверен, что после этого он не запищит?..

Так или иначе где-то на кого-то государство давит, но мы не против, потому что это нас не касается. Но оно всем отодвинуло пенсионный возраст. Теперь это же самое государство дало себе право принудительно загонять людей на вакцинацию, и дальше оно будет давить на всех по всем другим вопросам.

— Прививки от полиомиелита, от оспы, от кори, от коклюша?

— Они все были испытаны. Все стадии испытания прошли.

— Все по-разному тоже. Прививка не может 100% быть безопасной и 100% эффективной.

— Не может быть. Именно поэтому должен быть выбор самого человека.

— Заболеть ему оспой или не заболеть, заразить ему оспой кого-то в своем окружении или не заразить?

— Нет. По испытанным вакцинам — нет. Здесь — всё ясно. Здравый смысл никто не отменял. И именно поэтому к новым вакцинам надо относиться разумно. Что такое вколоть человеку неиспытанную вакцину? — Это значит ставить опыт на человеке.

Опыты над людьми

Именно после того, как началась принудительная вакцинация, ситуация обострилась. Мне доподлинно известно несколько примеров, когда людей загоняли на эту принудительную вакцинацию, а потом они умирали. Именно потому, что их загнали, не считаясь с их мнением и несмотря на противопоказания. Они не должны были идти на эту вакцинацию.

Мое отношение к этой вакцинации изменилось, как только там появилось приставка "принудительная". Когда она была добровольная, я сам вакцинировался.

И всем я говорил: надо идти вакцинироваться. Да, понимаем, что до конца не испытана, но с учётом всех факторов — надо. В международном журнале Lancet статья соответствующая, потом там ещё была статья.

Сколько стран в мире это делает, опять же признак необходимости. Важно и то, что при всей жёсткой конкуренции и давлении наш "Спутник" в десятках стран используется. Потому что, если бы там было что-то не так, нас бы конкуренты выдавили, там были бы везде Pfizer, Moderna и прочие.

Для меня это был сигнал, что надо вакцинироваться. Как только появилась приставка "принудительная", я стал категорически против. Потому что вы не имеете права так делать.

Никто не может заставить человека ставить себе неиспытанную прививку. Все фазы испытаний эти вакцины ещё не прошли. Поэтому нельзя гнать людей на эту вакцинацию.