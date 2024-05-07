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Выбираем сорта кабачков для заморозки: эти отличаются плотной мякотью и небольшим количеством семян

Сорта кабачков для заморозки

1:16
Садоводство » Овощи

При выборе сортов кабачков для заморозки предпочтение следует отдать тем, у которых плотная мякоть и небольшое количество семян, так как они лучше сохраняют свою текстуру и вкус после размораживания. Вот несколько сортов, которые часто рекомендуются для этой цели:

Сорта кабачков для заморозки
Фото: commons.wikimedia.org by Sanja565658 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Искандер F1". Универсальный гибридный сорт с плотной и вкусной мякотью, сохраняющий свои качества даже после замораживания.

"Цуккини". Сорта с универсальным применением, плотной мякотью и минимальным количеством семян, идеальны для замораживания.

"Белогор F1". Сорт с плотными и однородными плодами, отлично подходит для заморозки и последующего использования в разнообразных блюдах.

"Аэронавт". Этот сорт имеет плотную мякоть, которая хорошо сохраняет текстуру после замораживания.

"Спагетти". Необычный сорт с мякотью, разделяющейся на волокна, похожие на спагетти, обладает отличными вкусовыми характеристиками и подходит для замораживания.

"Грибовский 37". Универсальный сорт с плотной мякотью, который сохраняет форму и текстуру после замораживания и размораживания.

Три сорта кустовых кабачков с высоким урожаем и отличным вкусом!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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