В Совфеде заявили о попытках давления на правоохранительную систему РФ извне

Попытки оказать давление из-за рубежа на судебную и правоохранительную систему России установила временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, помимо попыток давления на российских правоохранителей и судей, комиссия выявила также факты подстрекательства к противоправным акциям и беспорядкам в РФ, а также оправдания экстремистской и террористической деятельности на её территории официальными лицами на Западе.

Кроме того, по словам Джабарова, зафиксированы попытки иностранного вмешательства в электоральный суверенитет России.

В частности, как рассказал парламентарий, на 13-16 сентября в Европарламенте запланировали обсуждение отношений с РФ, "чтобы устроить провокацию перед самым началом дней голосования".

Владимир Джабаров сообщил, что после начала в стране избирательной кампании усилилась антироссийская пропаганда. Распространяются фейковые новостей о выборах в Госдуму, организуются информационные атаки на ЦИК и электронную систему России в целом.

Напомним, в 2021 году выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

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