Кошки и коты — животные с уникальными чертами характера.
Оказывая заботу питомцу, например, кормя его или чеша за ушком, не стоит ожидать, что он автоматически признает вас своим владельцем.
Животное может видеть в человеке равного себе партнера или способ решения своих проблем. Часто уважение и любовь кошки требуют заслужить.
Ленивые люди редко заслуживают уважение кошек, так как животное чувствует, что его благополучие зависит от активности человека. Если человек слишком много времени проводит в бездействии, например, на кровати, кошка может попытаться "помочь" ему встать. Также животные могут состязаться за территорию с человеком.
Если кошка специально занимает кресло перед приходом человека, она показывает свою доминирующую позицию.
К тому же кошки никогда не видят своим хозяином человека, который слишком активен и шумен, поскольку они не любят громкие звуки и быстрые движения.
Маловероятно, что кошка полюбит человека, который часто ее беспокоит во время отдыха, например, чересчур много обнимает или гладит. Кошки и коты особенно ценят свое личное пространство.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.