За человека вас не считает: какие типы людей никогда не будут восприниматься кошкой как хозяин

Эксперты назвали типы людей, которых недолюбливают кошки

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки и коты — животные с уникальными чертами характера.

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Оказывая заботу питомцу, например, кормя его или чеша за ушком, не стоит ожидать, что он автоматически признает вас своим владельцем.

Животное может видеть в человеке равного себе партнера или способ решения своих проблем. Часто уважение и любовь кошки требуют заслужить.

Какие люди не получают признания от кошек как хозяев?

Ленивые люди редко заслуживают уважение кошек, так как животное чувствует, что его благополучие зависит от активности человека. Если человек слишком много времени проводит в бездействии, например, на кровати, кошка может попытаться "помочь" ему встать. Также животные могут состязаться за территорию с человеком.

Если кошка специально занимает кресло перед приходом человека, она показывает свою доминирующую позицию.

К тому же кошки никогда не видят своим хозяином человека, который слишком активен и шумен, поскольку они не любят громкие звуки и быстрые движения.

Маловероятно, что кошка полюбит человека, который часто ее беспокоит во время отдыха, например, чересчур много обнимает или гладит. Кошки и коты особенно ценят свое личное пространство.