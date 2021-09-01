Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия"

Нужно идти на выборы и голосовать за оппозицию. За какую? — За тех, кто реально выступал против беспредела власти по принципиальным вопросам: повышение пенсионного возраста, поправки в Конституцию и обнуление, отношение к принудительной вакцинации. Почему так? — Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

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Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей"





— Александр, вы сказали, что обязательно надо голосовать, чтобы подать сигнал власти. Любое голосование за сильную оппозицию — сигнал, что власть вас не устраивает. Но есть ли у нас сильная оппозиция?

— У нас есть сильная оппозиция. Для меня всё-таки критерии — очень простые. Есть всего несколько вопросов, которые принципиальны:

— Пенсионная реформа — кто за, кто против голосовал. — Поправки в Конституцию и обнуление. Потому что тут же не вопрос — хороший Владимир Владимирович или плохой. Допустим, он — лучший в мире. Но он сидит 21 год! Вы хотите, чтобы он ещё сидел до 2036 года?.. Причём, когда проголосовали по этим поправкам, вы только что зацементировали эту кривую-косую властную вертикаль. Вы же сами своими голосами это сделали. — И третий пункт — отношение к принудительной вакцинации. Если партия за принудительную вакцинацию, я считаю, что — всё, голосовать за неё нельзя. Дело — не в вакцинации, а в слове "принудительное".

Для ярых сторонников поголовной вакцинации — тех, кто за радикальные меры, объясняю, что вакцинация — это один вопрос, а принудительная вакцинация категорически недопустима в цивилизованном обществе. Это не может не быть выбором человека.

— Но в Европе и Америке — тоже принудительная вакцинация, иногда там применяются меры похлеще, чем у нас.

— Это — тот случай, когда этот весь пипец, который творится в Штатах и в других западных странах, у нас пытаются выдать за эталон. Мы вроде не с Западом. У нас вроде свой генетический код, свой особый цивилизационный путь, но как только надо сделать какую-то хрень, тут же американский, французский и прочий опыт.

В Штатах, Франции, Германии и других странах были ровно такие же выступления граждан, когда погнали медперсонал и бюджетников на принудительную вакцинацию. Там люди тоже сопротивлялись, были против принудительной вакцинации.

Так сейчас вводят законодательство против domestic terrorism — против тех, кто якобы внутри страны, не разделяя действия власти, её взгляды, является каким-то домашним террористом. Вот какое жёсткое определение подобрали.

И наши — гонят туда же

И у нас на госканалах, провластных ресурсах говорят, что нам тоже так делать надо. А у нас и так уже, несколько по-другому, но много всего напринимали.

Если у нас ещё будет определение domestic terrorism, то есть всех, кто не согласен, всё равно нужно принудительно вакцинировать, потому что эти люди — якобы террористы, то это уже — явный перебор. К тому же тогда надо будет все данные граждан слить в одну базу, а она потом начнет растекаться по всем мошенникам и так далее…

Опять же, возвращаясь к нашей выборной теме, для меня важны три принципиальных пункта:

— Первое, это повышение пенсионного возраста. Если кто-то поддерживает, категорически голосовать нельзя. — Кто-то поддерживал поправки в Конституцию, прежде всего, обнуление, это — не оппозиция, а не пойми что. — И третий пункт — это отношение к принудительной вакцинации.

Если по этим трём критериям партия всё-таки проявила принципиальную — настоящую оппозиционную — позицию, тогда, наверное, её можно поддерживать. Я специально не называю партии. Пусть люди сами разбираются.

— Вы называете пункты, которые для вас принципиальные. Для каких-то людей, возможно, принципиальные совершенно другие пункты.

— А я объясню, почему эти пункты — самые принципиальные. Что такое повышение пенсионного возраста? Это — попытка власти решить проблемы за счёт граждан. В результате миллионам людей сломали судьбы и планы на жизнь, потому что за счёт миллионов граждан попытались заткнуть очередную дыру в бюджете.

Социальный беспредел

А потом они вышли и сказали просто: "Ребята, на самом деле, ничего не прокатило. Слишком мало получилось, почти ничего. Дыру мы так и не заткнули. Будем ещё деньги где-то искать".

Это, мало того, что явный пример нарушения прав миллионов граждан, это — пример категорически неэффективного управления, который затронул миллионы людей.

Что такое обнуление? Это — когда нам сказали, что мы зацементировали эту неэффективную систему. Извините, это — принципиально. Если вы это зацементировали, если вы проголосовали и говорили, что там — очень хорошие социальные поправки, вы — совсем не оппозиция.

— Кто потом видел эти поправки? Что с ними?..

— Спустя год уже всем стало совершенно понятно, что эти якобы социальные поправки были лишь прикрытием. Год назад, допустим, кому-то было ещё непонятно. Сейчас это всем очевидно.