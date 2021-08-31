Прогноз выборов в Госдуму от Алексея Мухина: кого ждать в новом составе парламента?

Чем интересна и почему важна нынешняя избирательная кампания в Госдуму? Какие шансы у партий? Почему ЕР может сохранить позиции, КПРФ провалиться, а "Справедливая Россия" и вовсе не попасть в парламент? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, 17-19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу. Что вы думаете об этой кампании?

— У нас очень интересная кампания инерционного типа. В чём инерционного? — В том, что преференции, конечно, имеют действующие парламентские партии, это совершенно очевидно.

— Все кампании похожи, но у каждой есть особенности, отличительные черты. Чем уникальна данная кампания? И как вы оцениваете шансы партий?

— Первое — все парламентские партии пришли к кампании с признаками внутреннего политического кризиса, но каждая по-своему. "Единая Россия" пришла с председателем — главой партии, который не попал в предвыборные списки, что кажется очень странным в данной ситуации.

Путин "натягивает" ЕР

Но волевым решением Владимир Путин отдал предпочтение "Единой России". Он участвует в избирательной кампании, рекомендовал Сергею Лаврову и Сергею Шойгу возглавить федеральную часть списка. Это — очень сильное решение.

По сути это даёт 15-20% в плюс. "Единая Россия" по последнему рейтингованию ФОМ получала порядка 30% — около трети тех, кто собирается голосовать, плюс вот эти 20% — уже 50%.

"Единой России" расслабляться сейчас не надо, потому что ещё месяц до голосования и можно наделать политических ошибок. "Единая Россия" как опытная партия проводит очень мощную и добротную информационную кампанию.

Судя по всему, она сможет преодолеть тот негатив, который в её адрес производят оппоненты. В первую голову, конечно, пенсионную реформу приводят, про обнищание населения говорят и так далее, и так далее. Всё это имеет место быть, никто не говорит, что всё замечательно, "всё хорошо, прекрасная маркиза". Нет.

Но проблема оппонентов в том, что "Единая Россия" методично отрабатывает своё электоральное поле. И поэтому, пока сомнений в её победе просто нет. Вопрос в том, возьмёт ли она большинство либо конституционное большинство. Это уже в значительной степени демотивирует тех, кто ей оппонирует, кто назначил себя её оппонентом.

Другие — сами

К сожалению для коммунистов, у них внутрипартийный кризис только разрастается. У них есть конфликт между регионами и федеральным руководством.

У коммунистов нет взаимного понимания. К примеру, рядовые коммунисты не понимают, зачем Геннадий Андреевич Зюганов держится за Грудинина и прочих. Они не понимают, как коммунисты могут опираться на олигархов.

Плюс, КПРФ двойственно выступает.

— С одной стороны, она играет как системная партия. — С другой стороны, её часть — Рашкин и компания — начинают окучивать "навальнистов".

Такая двойственность может сыграть с КПРФ злую шутку. КПРФ рассчитывают, что они получат этих несистемных, рассчитывают на то, что они эксплуатируют и кэшируют социальное напряжение.

Это, возможно, произойдёт, вероятность этого — процентов 20, а 80%, что они, сделав такую ставку, проиграют. И КПРФ может вполне просесть именно из-за того, что традиционный избиратель КПРФ будет дезориентирован.

И он проголосует за Жириновского, потому что Владимир Вольфович сейчас надел мантию клоуна и доводит ситуацию фактически до абсурда, рассчитывая именно на то, что люди, уставшие от разбирательств внутри КПРФ и "Единой России", скажут:

— Мы — за Жириновского! Он — весёлый чувак. И ставка ЛДПР на это может сработать.

"Справедливая Россия — За Правду" — сложный очень проект. Там тоже — глубокий внутрипартийный кризис. Одна часть руководства тянет в одну сторону, другая в другую… Лебедь, рак да щука — классическая ситуация.

Поэтому "Справедливая Россия" вполне может и не попасть в следующую Государственную Думу. Хотя она тоже частично опять играет несистемно, частично системно играет. Но мне кажется, это очень слабый вход в избирательную кампанию.

"Яблоко", к сожалению, так и не смогло отмыться от клейма иностранного агента. Ещё будучи в Государственной Думе, оно жёстко и чётко лоббировало интересы иностранных компаний. Я не знаю, получали они за это деньги или нет, но это так и есть.

Они и сейчас не изменились. До сих пор они разделяют западные ценности, ведут себя как иноагенты. Население это читает. "Яблоко" — одна из старейших в России либеральных партий со всеми родовыми травмами и недостатками. И ещё — они очень неаккуратно ведут избирательную кампанию. Им нужно более профессионально относиться к сбору подписей и юридическому оформлению.

Хорошие позиции имеет Партия пенсионеров, как это ни странно. Она входила в состав учредителей "Справедливой России", но потом вышла оттуда. Именно Партия пенсионеров на этих выборах вполне может похоронить "Справедливую Россию", обогнав её.

Партия "Новые люди" заменила "Партию Роста". Она играет с оппозиционными мотивами, но при этом играет системно. Списком вряд ли пройдёт, но получит несколько мест в Государственной Думе в качестве компенсации.

Остальные партии не ведут яркой избирательной кампании и не идентифицируются избирателями. На сегодняшний день — такой расклад.