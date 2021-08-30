Алексей Мухин: "Закон по иностранным агентам не нужно дополнять русофобами"

Президент России Владимир Путин утвердил новый план по борьбе с коррупцией. Что там нового? Что сейчас уже делается? Как вернуть отечественных воров и наворованные деньги из-за рубежа? Какие меры можно применить? Зачем Александру Хинштейну понадобился законопроект, запрещающий русофобам въезд в Россию? Закона об иностранных агентах для этого уже вполне достаточно. Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте предыдущую часть интервью:

Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"





— Алексей, вы сказали, что некоторые государства поощряют коррупцию в России, принимая беглых чиновников и бизнесменов, а потом их доят и даже используют в пропаганде против нашей страны, вплоть до отравлений и других подобных методов.

Сейчас наши правоохранительные органы активизировали работу по возвращению в Россию не только беглых преступников, но и наворованных средств. Этому поможет и недавний Указ президента о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Можно ли принять ещё какие-то меры для повышения эффективности процесса?

— Я не понимаю, почему наша власть эти примеры не собрала, не систематизировала и не представила в качестве какой-нибудь "белой книги" о том, как травят так называемых оппонентов российской власти, а на самом деле просто тупо коррупционеров, которые там называют себя революционерами, борцами с режимом и так далее. Эта информация должна быть публичной.

Страны-соучастники



Я неоднократно предлагал нашим правоохранительным органам, органам власти, ввести статус соучастника.

Если страна держит на своей территории в своих финансовых институтах уворованные средства коррупционера, в отношении которого вынесен вердикт суда, не обязательно международного, российского достаточно, она должна считаться страной-соучастником.

Либо отдавайте средства, потому что вы на них не имеете никакого права, они преступно нажиты, либо будем вводить санкции, делать заявления, подавать иски, проводить другие мероприятия. Мне кажется, это — единственный путь для того, чтобы искоренить такую грязную практику. Пока же, увы, происходит иначе.

— То, что вы говорите, действительно логично. Это же — не их деньги, а ворованные.

— Да. В последние полгода мы всё-таки начали потихонечку выходить из этой ситуации. Раньше эти деньги просто уходили как в песок. Сейчас новый генпрокурор Игорь Краснов, который мне очень нравится, запускает процессы, в результате которых хотя бы частично они начинают возвращаться.

— В Европе были судебные заседания по уголовным делам, на которых представители нашей прокуратуры предъявляли вполне себе аргументированные доказательства…

— …криминального происхождения средств.

— Да. Но судьи отказывались приобщать эти документы к делу.

— Потому что это — такая их установка и система. Именно поэтому нужно противодействовать этому системно же, а не просто возмущаться: ах, не приняли документы, ах — то, да это… Надо вводить санкции.

Есть и ещё несколько интересных приёмов, как можно наказать государство, которое действует таким пиратским образом. Здесь я замолкаю. Просто не хочется, что называется, портить ребятам сюрприз.

— Председатель думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн готовит законопроект, запрещающий русофобам въезд в Россию. Нужен ли он?

— Я очень надеюсь, что будут чёткие критерии. Надо всё прописать очень чётко, иначе можно дать сигнал к "охоте на ведьм". Здесь надо быть очень конституционно осторожным. Потому что есть критики режима вполне нормальные, оппозиция вменяемая, а есть иноагенты.

Законодательства по иностранным агентам достаточно

— Мне кажется, что законодательства в отношении иностранных агентов вполне достаточно для того, чтобы действовать в этом направлении.

А это — достаточно популистский законопроект. Ведь сейчас идёт избирательная кампания. Но здесь как бы с водой ребёнка не выплеснуть.

Что значит "русофоб"? "Чёрные списки" МИДовские никто не отменял. Это существует в каждой стране. Необходимо, чтобы эти ребята узнавали на границе, что они — невъездные. Это для них — наиболее неприятный момент.

— Бывает, что когда наши граждане куда-то прилетают, их мурыжат несколько часов, а потом обратно отправляют. Пусть и они точно так же.

— Да, всё так. Вот именно. Нужны зеркальные меры просто. Но зачем законопроект в этой связи? Такой закон совершенно не нужен. Потому что любая страна может отказать в присутствии любого гражданина другой страны на своей территории. Это — естественное право суверенного государства. Без объяснения причин. Так что я просто не вижу особенного смысла в дополнении законодательства.

— Но когда мы кому-то отказываем, они почему-то страшно возмущаются...

— Мне особенно понравилось возмущение Майкла Макфола. Он такой: "а меня-то за что?!…"