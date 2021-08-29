Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"

Президент России Владимир Путин издал Указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Что там нового? На этот раз сработает? Есть такая надежда. Почему коррупционеры в конечном итоге проигрывают, даже оказавшись на Западе? Как там их используют, а потом списывают? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг" (часть первая);



Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания" (часть вторая);



Алексей Мухин: "У талибов* неплохие козыри для торговли — и политической тоже" (часть третья);



США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики: что из этого выйдет? (часть четвёртая).





— Алексей, опять всплыла наша вечная тема. Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Конечно, сказано про повышение эффективности мер, совершенствование контроля и так далее, тому подобное. Теперь мы будем особенно активно бороться с коррупцией.

Прокуроры при расследовании дел по коррупции будут иметь доступ к банковской тайне. Предложено выделить в отдельные уголовные дела розыск и взыскание коррупционных доходов. Уточняются понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство", "близкие отношения"… И ещё ряд мер предложено.

Видимо, всё это — правильно, действительно надо жёстко бороться с коррупцией. Но будут ли реальные результаты? Или как и раньше — пошумят, дежурно отчитаются, а воз коррупции — и ныне там? Как вы считаете, поможет ли это решить проблему? И вообще, решаемая ли она? Ведь коррупция актуальна практически для всех государств?

— Зависит от человека. Честно скажу, я со скепсисом наблюдал за деятельностью генпрокурора Юрия Чайки. Потому что ни одна задача, на которую указывали эксперты, которые занимаются борьбой с коррупцией, не была даже серьёзно рассмотрена.

А вот пришёл на должность генерального прокурора Игорь Краснов — и дело сдвинулось. Мне нравится то, что делает Игорь Краснов в этом направлении.

Если он возьмёт за основу этот план (а он его возьмёт), я думаю, что мы не то, что справимся с этой проблемой, но уровень коррупции снизится до хотя бы, условно говоря, приемлемого, хотя, понятно, что любой уровень в данном случае неприемлем.

— Сложно сказать, что такое приемлемый уровень коррупции.

— Да, но если он значительно снизится, то — уже хорошо. А он, надеюсь, намного снизится, потому что те полномочия, которые сейчас получила прокуратура, следственные органы, достаточны для того, чтобы с этой проблемой бороться.

Пока же Алексей Леонидович Кудрин регулярно отчитывается о том, что коррупционная дельта год из года растет. Если в 2019 году она была один триллион рублей, то в прошлом году — уже два триллиона рублей. И с этим, естественно, надо реально бороться, делать конкретные действия.

Поэтому я верю в план и верю в Игоря Краснова. Во всяком случае, теперь ряд западных стран, благодаря активности прокуратуры, стали выдавать нам не тушки коррупционеров, а частично возвращать ворованные средства. Это очень вдохновляет и дает повод для оптимизма.

— Бороться с коррупцией действительно очень сложно. Конечно, важный вопрос, что значительное количество уворованных средств находится на Западе. МВД недавно заявило, что Лондон игнорирует абсолютно все запросы.

— Да, всё так. Я занимаюсь теоретизированием в этой сфере, у меня есть несколько работ по борьбе с коррупцией, меня иногда используют в качестве эксперта правоохранительные органы.

Пираты XXI века

Пресловутая Великобритания и ряд других стран даже стимулируют коррупцию у нас, коррумпируют определённых представителей истеблишмента России, предоставляют очень хорошие возможности для того, чтобы они выводили средства. Это — такая современная форма пиратства.

Сотни лет назад английская королева, когда надо было решать проблему с пиратами и одновременно перенаправить их усилия против испанских галеонов, просто взяла их на королевскую службу и назвала каперами. И они вполне себе под мандатами королевы стали грабить испанские суда.

Сейчас здесь приблизительно то же самое происходит по сути и смыслу. Эти ребята довольно эффективно коррумпируют наших чиновников и предпринимателей, предоставляют им все возможности для вывода средств именно в юрисдикцию Британии.

Затем эти ребята выезжают туда, опасаясь преследования в России (как они называют — политического, хотя на самом деле — антикоррупционного). Но получают ли там "землю обетованную" все эти коррупционеры? — Нет.

Тяжкая доля наших коррупционеров в Лондоне

Дело в том, что сейчас корона решила проверить законность происхождения этих средств. Эти люди ограбили Россию, а их сейчас будет грабить британская корона. У них просто всё это изымут, а потом просто выкинут их как грязные тряпки.

До этого момента они под угрозой изъятия средств воевали против России. Англия создала идеальную схему. Эти ребята — Чичваркин, Ашурков, Ходорковский и так далее — увели средства из России и тратят их на борьбу с Россией.

Это — условие их пребывания там. Именно поэтому они в какой-то степени и до определённого времени условно неприкосновенны. Но они должны понимать, когда деньги кончаются или они делают что-то не так, то их дожимают и выбрасывают.

Более того, их возможно использовать, чтобы обвинить Россию в их ликвидации в нужный момент. Такие примеры все знают.