Президент США имел суицидальные мысли после аварии 1972 года

Президент США Джо Байден заявил, что у него были суицидальные мысли после потери своей первой супруги и дочери в автомобильной катастрофе в 1972 году.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States