Президент США имел суицидальные мысли после аварии 1972 года

Джо Байден заявил, что думал уйти из жизни после потери первой супруги и дочери

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Президент США Джо Байден заявил, что у него были суицидальные мысли после потери своей первой супруги и дочери в автомобильной катастрофе в 1972 году.

Фото: flickr.com by 3d U.S. Infantry Regiment "The Old Guard" is licensed under public domain in the United States

Первая супруга Байдена, Нейлия, и его младшая дочь Наоми погибли в автомобильной аварии в декабре 1972 года. Двое сыновей Байдена, Хантер и Бо, получили ранения в результате столкновения.

В интервью Говарду Стерну для радио Sirius XM, Байден отметил, что у него действительно возникла мысль, что не обязательно быть на грани нервного срыва, чтобы добровольно уйти из жизни. Он уточнил, что к нему мгновенно пришла такая мысль, однако у него было двое детей.

В конце президент США добавил, что не хотел, чтобы его слова были истолкованы неверно и уточнил, что не планировал окончить свою жизнь своей рукой.