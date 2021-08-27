США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики: что из этого выйдет?

США хотят лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой. Но это — совершенно безосновательно. Гораздо хуже, что американская администрация готовится совершить мировое финансово-экономическое преступление — мощно раскрутить инфляцию. Но такой мощный вброс необеспеченных долларов серьёзно ударит и по самим Штатам. Это — реальная угроза для их гегемонии. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг" (часть первая);



Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания" (часть вторая);



Алексей Мухин: "У талибов* неплохие козыри для торговли — и политической тоже" (часть третья).





— Алексей, США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Такая вот своевременная, приятная и прекрасная для нас инициатива. В Америке же — сплошной чистый рынок, никакого вмешательства в дела государства.

— Вы сейчас иронизируете?

— Конечно.

— А чего удивляться-то?! Это — совершенно ожидаемый акт, чтобы спровоцировать новый виток санкций.

— Они угрожают лишением России статуса рыночного государства. Это как?

— Помните, про трусики и крестик? США и Россия — члены ВТО. Само обвинение США априори является безосновательным, потому что мы — члены ВТО. Нас проверили доскональнейшим образом перед вступлением в ВТО — на мой взгляд, в не очень уважаемую организацию.

Тем не менее, если США сейчас спровоцируют эту инициативу и попытаются оформить юридически, это вступит в противоречие с нормами ВТО. И тогда уже США придётся оттуда выходить. А это сделает их на самом деле в какой-то степени изгоями.

Тут нам в принципе можно их даже дожать, если очень неплохо поработать в информационном смысле. Потому что это, безусловно, акт немотивированного насилия в отношении России, проявление агрессии самое что ни на есть активное.

Тем более что за непризнанием статуса рыночной экономики обязательно последуют санкции. Поэтому нам надо быть к этому не только готовыми морально, а надо к этому быть готовым юридически.

— Экономика самих США — сплошные пузыри. Они печатают мировую валюту, и только поэтому пока еще держатся.

— Соединённые Штаты Америки сейчас совершают глобальное финансовое преступление. В качестве достоинства администрация Байдена говорит о том, что мы начинаем модернизировать нашу экономику, есть план на три триллиона долларов, а дальше ещё два триллиона вольём в экономику. Джо Байден делает неплохой имиджевый ход. Но на самом деле речь идет о популизме.

Мировую инфляцию раздуем

Но это вливание произойдёт не в американскую экономику. И это гарантированно вызовет железный инфляционный кризис в тех странах, которые ориентированы на доллар, прежде всего, это — Япония, Китай и европейские страны.

Россия, слава Богу, пройдёт практически мимо этого. К сожалению, для всех остальных будут печальные последствия, кроме самих США, как считает администрация.

Американской экономике, возможно, это даже поможет. Но как говорят тамошние специалисты, не поможет. Потому что в США впервые за долгое время уже зафиксирована инфляция в 6%, все другие показатели — тоже очень негативные. Они считают, что разгон инфляции приведёт к ещё большей катастрофе.

И здесь возникает вопрос компетенции людей администрации. Вкачиваются деньги. Хотя они экономике не помогают. Они разжижают её кровь. Да, люди получают какие-то деньги, но они их тут же тратят, потому что американцы не умеют заниматься накоплениями.

Избавляться от доллара

В принципе, идёт разгон. Но разгон куда, чего и зачем? — Этими изменениями США не решают свои структурные проблемы. Они в какой-то мере заливают пожар своего кризиса денежными потоками.

Но страдают другие страны, которые завязаны на доллары, хотя сейчас Штаты тоже начали страдать. Разгон инфляции у них тоже идёт.

Как вы думаете, что должны срочно делать эти страны? — Конечно, избавляться от доллара. Поэтому за инфляционным кризисом последует долларовый кризис, когда страны начнут повально отказываться от расчётной единицы под названием доллар. И тогда наступит реальный кирдык гегемонии США. Вопрос: они понимают, что они делают, или нет?…

— А разве раньше они этого не делали?

— В таких объемах — нет. Я — не экономист, но даже я понимаю, чем это может закончиться. Когда я услышал об инвестиционных планах Джо Байдена на три триллиона долларов, а потом — ещё на два, то оторопел от изумления. Но в первую очередь оторопели как раз экономисты. Ведь это — эмиссия в чистом виде.

— Это может быть как-то связано с тем, что нынешний президент — не просто стар, а "супер-стар": путает имена, фамилии, даты и так далее?

— Американцы купировали эту проблему падающего президента. Джо Байден падает, поднимается. Это становится элементом политической культуры, жизни и так далее.

Я не удивлюсь, если этот мощный старик, отец демократии, будет баллотироваться на второй президентский срок. Та часть американского истеблишмента, которая надеялась, что Джозеф Байден через полгода после победы передаст власть Камале Харрис, сейчас в дураках осталась.

Потому что администрация Джозефа Байдена очень его холит, лелеет, бережёт от волнения. Он читает чётко по бумажке и сразу уходит. Это называется режим самосохранения.

Из этого я делаю вывод, что американский президент — это номинал. На самом деле он большой роли не играет.