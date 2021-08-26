Алексей Мухин: "У талибов* неплохие козыри для торговли — и политической тоже"

В Афганистане происходят события, которые взбудоражили весь мир. Бегство США, стремительная победа и приход к власти "Талибана"*, изменение этого движения, продолжение упорных боёв в последнем очаге сопротивления, начало заигрывания с талибами* ведущих стран мира, возможное признание нового исламского режима… Все эти события серьёзно влияют на весь мир и приведут к определённым глобальным изменениям.

Пока ещё не совсем ясно, как будет развиваться ситуация и чем всё это закончится, но некоторые контуры будущего уже вырисовываются, они проявляются с каждым днём всё яснее. Есть ли общие интересы у "Талибана" и России? Какие выгоды мы можем извлечь из нынешнего Афганистана? Все эти и многие другие вопросы в прямом эфире обсудили главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

* "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Читайте начало интервью:

Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг" (часть первая);



Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания" (часть вторая).





— Алексей, в Афганистане — огромное количество полезных ископаемых, в том числе уникальных. Некоторые из них были открыты ещё советскими геологами, но особенно востребованы редкоземельные металлы и другие материалы стали именно сейчас.

В эпоху всеобщей электроники их требуется всё больше и больше, а запасы давно разрабатываемых месторождений истощаются. Там же всё это было законсервировано. Десятилетиями Афганистану было не до того. Но сейчас, видимо, это может вызвать особенно большой интерес на мировом рынке, так?

— Ажиотаж. Да, огромный интерес это уже вызывает у многих стран. Поэтому у талибов — неплохие козыри для торговли на международном рынке, в том числе и в политическом плане.

— Поэтому американцы, Европа могут надувать щеки, обижаться, что-то рассказывать, но есть масса стран и транснациональных корпораций, для которых бизнес — превыше всего. Остальное — только прикрытие.

Также в своё время американцы прибежали в Ирак с лозунгами свободы и демократии и сразу начали делить не принадлежащую им нефть. На Украине вице-президентом крупной перспективной компании вдруг оказался сын Байдена, который тогда был вице-президентом…

— Всё правильно. Я проиллюстрирую ваш тезис. Всегда так и было. Политика, все эти красивые лозунги и речи — всего лишь прикрытие. Японские, британские, американские компании уже не просто изготовились начать борьбу за ресурсы Афганистана, но и уже начинают реальную разведку информационным боем.

— Поэтому они должны будут общаться с талибами.

— Да, совершенно верно.

— Они, хотя и не афишируют этого, уже готовы принять талибов де-факто в качестве новой афганской власти и будут с ними сотрудничать, сначала втихую, а потом, видимо, и вполне официально их признают. Поэтому должны будут укоротить свои политические амбиции…

— Да какие там полит-амбиции?!… Бизнес, только бизнес.

— Поэтому вполне может быть так, что ценные афганские месторождения уже скоро действительно начнут как-то разрабатываться. Какова в этом может быть роль России? Видимо, неслучайно они приезжали в Москву. Что мы можем с этого поиметь?

— Нам в такой ситуации сложно как-то серьёзно повлиять на эти процессы и получить с этого существенные барыши. Во-первых, военные возможности России сопоставимы с возможностями США в данном случае.

"Талибан" и Россия — общие интересы

— Но, конечно, "Талибан" заинтересован в том, чтобы Россия занимала нейтралитет. В обмен, я так понимаю, лидеры этого движения во время движения в Москву и по другим каналам гарантировали непродвижение на север от Афганистана и неподдержку ИГИЛовцев*. Для них самих последнее в принципе несложно, потому что это — враждующие группировки.

Вопрос ещё стоит в наркотических потоках. Соединённые Штаты Америки после спешного ухода (намеренно или нет — большой вопрос) оставили в Афганистане не только вооружение и технику. Они ещё оставили в наследство "Талибану" развитый наркобизнес.

— Там пышным цветом маков это расцвело.

— Да, совершенно верно. Раньше талибы уничтожали маковые поля. Но ситуация коренным образом изменилась, поэтому здесь возникает вопрос: что они теперь будут делать с ними?

— Они заявили, что будут бороться с наркобизнесом…

— Это — да. Они много чего назаявляли в последнее время, тем не менее, хотелось бы всё-таки видеть и какие-то дела. Поэтому мы сначала посмотрим, что и как будет дальше.

Ведь уход американцев, которые контролировали ситуацию официально и неофициально — через ЧВК контролировали наркопотоки, меняет коренным образом все эти расклады.

Талибы против наркотиков

— Если талибы будут бороться с производством наркотиков и наркотрафиком, конечно, это будет большая удача для всего мирового сообщества, а для Европы и России — особенно, потому что из Афганистана шли очень серьёзные объемы наркотиков.

И если талибам удастся справиться с этой ситуацией, конечно, это будет замечательно. Это не приветствовать нельзя. И в этом направлении мы вполне можем сотрудничать уже сейчас.

— Пока правительство талибов Россия не признала…

— Пока запрещённую в России организацию никто не признал.

— Американцы ныне уже свергнутое правительство Афганистана поддерживали, помогали. Президентом даже был гражданин США. И что теперь? Никто его в эту Америку не зовёт.

— Они уже чётко сказали: мы больше не рассматриваем его как политика вообще. На Украине и в Грузии погрустнели, прямо скажем, на глазах.

— Главная проблема властей Грузии, а Украины — особенно, что они не умеют делать выводы, поэтому продолжают скачки по граблям.

— Совершенно верно. У них просто клиповое мышление такое.