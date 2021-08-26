Уход США из Афганистана – поражение или победа?

Главным событием текущего года на международной арене явился вывод американских войск из Афганистана и незамедлительный захват власти в стране движением «Талибан»* (признано террористическим и запрещено в Российской Федерации).

После бегства президента Афганистана Ашрафа Гани и других высокопоставленных государственных деятелей многочисленные эксперты по всему миру поспешили заявить о геополитическом поражении Вашингтона в Центральной Азии.

Между тем ряд аналитиков по-прежнему уверены, что вывод американских войск из проблемного региона полностью отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Основные итоги иностранного военного присутствия в Афганистане

Формальным поводом для военного вторжения США в Афганистан стали теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2011 года.

До начала военных действий американское руководство выдвинуло талибам* ультиматум о выдаче «террориста № 1» Усамы бен Ладена, которые они отвергли, мотивировав тем, что США не предоставили веских доказательств причастности бен Ладена к атакам в Америке.

Декларируемыми целями вторжения в Афганистан были ликвидация террористической и запрещенной в РФ организации «Аль-Каида» и лично Усамы бен Ладена, а также свержение в стране власти «Талибана».

Реальными же целями явились расширение американского военного присутствия в Центральной Азии и снижение влияние в данном регионе других государств.

Уже за два месяца операции «Несокрушимая свобода» (с 7 октября по середину декабря 2001 года) американцам удалось установить контроль практически над всей территорией Афганистана.

Отдельные очаги сопротивления экстремистов остались лишь в горных районах.

Однако, несмотря на быстрое продвижение американских войск, заявленные цели операции фактически не были достигнуты:

ни один из лидеров «Талибана»* и «Аль-Каиды» не был уничтожен, либо пленен,

талибы* растворились среди населения Афганистана и Пакистана, фактически сохранив боеспособные «спящие ячейки».

Сформировать авторитетное правительство на основе политического процесса Западу также не удалось. Примирение внутренних противоборствующих сторон – пуштунов, сторонников бывшего короля Мохаммад Закир Шаха и представителей «Северного альянса» – стало непосильной задачей.

В результате 20 декабря 2001 года была принята резолюция № 1386 Совета Безопасности ООН о вводе Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), что фактически означало затягивание операции и превращение ее в наиболее продолжительную войну в истории США.

Несмотря на формальное завершение операции «Несокрушимая свобода» в 2014 году и передачу основных функций по обеспечению национальной безопасности афганскому правительству, война продолжалась до 15 августа 2021 года и завершилась полным захватом власти талибами*.

Репутационные потери США

Ряд влиятельных политиков в Соединенных Штатах и других странах Запада обрушились с резкой критикой на президента Джо Байдена, отдавшего указания о выводе американского воинского контингента из Афганистана. Главу Белого Дома обвинили в предательстве союзников.

Накануне завершения вывода войск, 22 июля 2021 года палата представителей Конгресса США одобрила проект «Закона о союзниках».

Данный документ предусматривает ускоренную процедуру визовой поддержки афганским переводчикам, работавшим на американских военных объектах. Но необходимость эвакуации в первую очередь самих американских граждан привела к масштабному срыву заявленных гарантий.

Мир облетели шокирующие фото- и видеосвидетельства гибели афганцев, падающих с шасси военно-транспортных самолетов, неполной загрузки авиации, а также эвакуации служебных собак американских воинских подразделений.

Кроме того, отмечены случаи уничтожения американским посольством в Кабуле документов граждан Афганистана. По словам сотрудников посольства, это было сделано, чтобы исключить опасность преследования этих афганцев талибами*, но на деле подобные меры подтверждают стремление Вашингтона минимизировать число местных жителей, подлежащих эвакуации.

Столь явное расхождение между обещаниями и реальными действиями Вашингтона продемонстрировало миру его цинизм, а также неготовность и неспособность к защите интересов союзников.

На Тайване и на Украине открыто прозвучали опасения в том, что при желании осуществить военное вторжение на их территории Китаем и Россией соответственно внешняя политика США будет реализована по афганскому сценарию.

На текущий момент ситуация вокруг Афганистана привела к серьезным имиджевым потерям Вашингтона. Сегодня Америка предстала перед международным сообществом не только как недобросовестный военный союзник, но и как государство, стремительно утрачивающее свое глобальное лидерство.

Серьезный удар по репутации США среди союзников нанесли обвал идеи американской исключительности и отказ от мессианской исторической роли.

В глазах мировой общественности Вашингтон признал поражение всего прогрессивного, развитого в военном отношении и обладающего технологическим превосходством Запада перед террористами.

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить

Помимо рассуждений о слабости США и крахе американо-центричного мира (порой откровенно злорадных) существуют и более взвешенные экспертные оценки процессов, происходящих в Афганистане и Центральноазиатском регионе в целом.

Мессианство, демократизация и приведение отсталых народов к цивилизации – это официально декларируемые, но несуществующие в реальном мире направления американской внешней политики.

Это подтверждается тем, что ни одно из государств – объектов военного вмешательства США и реализации технологий «цветных революций» не может похвастаться ни высоким уровнем жизни, ни состоянием демократических институтов.

Под прикрытием продвижения демократии в мире и борьбы с терроризмом Соединенные Штаты и их европейские союзники осуществляют борьбу с ключевыми геополитическими соперниками – Россией и Китаем. Одно из ключевых направлений этой борьбы является создание вокруг этих государств пояса нестабильности, управляемого хаоса.

Сам же Вашингтон на достаточно выгодных условиях прекратил свое участие в затратном военном конфликте, оставив Москве и Пекину континентальное соседство с государством победившего шариата, распространяющим свое влияние на бывшие союзные республики СССР и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Важно отметить, что решение о выводе американских войск из Афганистана было принято еще предыдущим хозяином Овального кабинета Дональдом Трампом. Это свидетельствует о высокой последовательности американской администрации и ее приверженности внешнеполитическому курсу вне зависимости от смены правящей партии и лично президента.

Все плюсы и минусы данного решения, несомненно, тщательно просчитывались «мозговыми центрами» и были рекомендованы Белому дому.

С высокой степенью вероятности американские аналитики спрогнозировали, что имеющие место на сегодняшний день репутационные издержки США будут нивелированы уже в ближайшее десятилетие. В свою очередь геостратегические и экономические достижения в результате прекращения затяжного военного присутствия в Афганистане будут носить долговременный характер.

Таким образом, говорить о том, что уход из Афганистана является признаком поражения США и их союзников на мировой арене, было бы несколько наивно. Нынешние промахи политики Запада в Центральной Азии могут являться лишь очередными ступеньками на пути к геополитической победе посредством ослабления влияния в этом регионе России и Китая.

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