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Автор Инна Новикова

Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания"

Мир

После поспешного бегства США из Афганистана и захвата власти талибами* возникли многие новые важные и острые вопросы и проблемы в международной политике и экономике.

 

Каковы интересы крупнейших и ближайших к этой стране государств? Какие игроки активно играют на этом поле? Каким образом и от кого "Талибан"* будет добиваться международной легитимизации в качестве официальной власти? Смогут ли талибы добиться от США возмещения ущерба?

Каковы наши интересы? Что делать России? Можем ли мы извлечь пользу из создавшегося в Афганистане положения? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

* "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Читайте начало интервью: Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг"

— Алексей, вы сказали, что в поспешном бегстве американцев из Афганистана, возможно, есть двойная игра. Но это — только часть проблемы. А какие ещё важные части есть в афганской проблеме?

— Вторая часть состоит в том, что "Талибан" финансируется не только Пакистаном. Через Пакистан его активно финансирует Китай. Афганистан — не только транзитная зона, опиумные поля и наркопотоки. Это — ещё и редкоземельные металлы. А Китай, как мировая фабрика, в них очень нуждается для производства чипов и так далее.

Если внимательно рассмотреть ситуацию, то видно, что за бегством США из этого региона стоит громадное количество интересов, которые сейчас пересеклись. Но по-прежнему мне кажется, что главным бенефициаром остаётся Китай. Но есть и ещё несколько игроков.

Афганские проблемы и интересы

 

Россия — само собой. Россия выговорила с помощью переговоров и установившихся отношений с "Талибаном" дипломатическое присутствие. Хотя, насколько мне известно, наше государство не планирует играть активно в регионе, довольствуясь гарантиями руководителей "Талибана", что дальше севера Афганистана они не пойдут.

Правда, здесь нюанс. "Талибан" объявил о том, что он не приемлет разные другие группировки, включая ИГИЛ**, которые тоже присутствуют на территории Афганистана. — Внимание! — Тот же "Талибан" выпустил несколько тысяч ИГИЛовцев из тюрем.

Куда эти ребята пойдут, если "Талибан" будет выдавливать их на север? Они пойдут в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и так далее. И это станет уже проблемой ОДКБ.

Дальше. — Какие здесь интересы имеет Иран? Через хазарейцев, через шиитов Иран будет играть в регионе в обязательном порядке. Но Иран — дружественный Китаю, поэтому здесь я не вижу особенной проблемы.

Ещё один игрок здесь присутствует, помимо Европейского союза, который, на мой взгляд, занимает достаточно аморфную и очень пассивную позицию, это — Турция.

Она проявилась в этом конфликте, заявив о том, что они планируют контролировать кабульский аэропорт. "Талибан" посмеялся и сказал: ладно, до свидания, ребята. "Талибан" конфликтует с Турцией. Но нельзя недооценивать Эрдогана.

Талибы — всё-таки воины, но они — и торговцы теперь. Скорее всего, Эрдоган не оставит надежды каким-то образом — хоть тушкой, хоть чучелом, но заиметь свою собственную систему отношений с "Талибаном". Ему это необходимо для того, чтобы двигаться дальше в реализации своего проекта армии "Великого Турана".

Делёж сфер влияния

 

Вот со всем этим конгломератом новых отношений мы сейчас будем работать. Правда, некоторые эксперты говорят, что предстоит делёж сфер влияния в Афганистане. Нет, мне кажется, что делёж уже произошёл.

Как я уже сказал, главным бенефициаром стал Китай, игроками остались США и Великобритания, Иран отчасти, и Россия. С этим всем нам придётся что-то делать сейчас и в дальнейшем.

Кстати, Китай, наверняка, не будет признавать "Талибан" легитимной властью как можно дольше, чтобы не получить репутационный удар. Россия тоже не будет это делать. А Китай будет использовать северокорейскую модель.

Он возьмёт "Талибан" на обеспечение, соответственно, будет эксплуатировать ресурсы Афганистана, но при этом пытаясь избавляться от репутационного ущерба, который возникает в случае, если будут настаивать на том, чтобы он признал режим политически.

Конечно, талибы в этой связи будут очень хотеть легализоваться. И они будут пытаться делать это, продавливать постоянно и самыми разными способами. Как-то так.

— Вы как-то сказали, что талибы намекнули США по поводу репарации…

— Ребята же проиграли. Должны возместить ущерб.

— Проблема в том, что ещё Ирак тоже может им такие же требования предъявить. Да и многие другие государства. США разрушали многие страны, выкачивали оттуда всё, что могли, а потом, уходя, оставляли там оружие и технику, чтобы и дальше всё пылало.

Это — их такая обычная тактика. Если американские власти хоть кому-нибудь только пообещают хотя бы частично возместить ущерб, восстановить что-то из разрушенного, исправить свои ошибки, то для них начнётся просто мрак и ужас. — Официальные иски и политические претензии полетят со всего мира…

— Да, конечно, это — так. Но американская сторона вполне может сказать: вот же — мы вам технику, вооружение новейшее оставили, военную инфраструктуру…

**ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ирак иран китай турция пакистан киргизия афганистан узбекистан таджикистан алексей мухин
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