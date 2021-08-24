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Автор Инна Новикова

Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг"

Мир » Азия » Центразия

В прямом эфире программы "Необычная неделя" известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Всеобщее внимание сейчас приковано к Афганистану.

Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг"

Было ли бегство США оттуда действительно непредвиденным? Какие реальные силы там сейчас остались? Есть ли сопротивление? Как ведёт себя "Талибан"? Возможно ли, что Россия исключит его из террористических организаций и признает легитимным правительством?

* Сейчас "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

— Алексей, про последние события в Афганистане были комментарии, что это — столь же значительно, как присоединение Крыма к России.

— Простите?…

— Вы смеётесь, а это — мнение серьёзных западных экспертов…

— Понятно.

— Мы к этому немножко иначе относимся. У нас даже был маленький скандал, когда приезжала делегация талибов. Террористическая организация "Талибан" запрещена в России. Мы даже не можем упоминать её без такой сноски. При этом представители нашей власти принимают их в Кремле.

Но ведь после постыдного исчезновения американцев талибы действительно очень быстро стали в Афганистане реальной властью. Некоторые даже считают, что они — более договороспособны, нежели предыдущее марионеточное правительство.

Другие утверждают, что там начинается кошмар, забирают всех мужчин, а если в семье две девочки, то одну сразу забирают на нужды "Талибана". Есть много всяких страхов, преувеличений, но есть и надежды. Как вы оцениваете эту ситуацию, новое правительство и наши отношения с Афганистаном?

— Мифологизация процесса идёт полным ходом. Мы признали "Талибан" террористической организацией в 2003 году, когда ещё "дружили" с Соединёнными Штатами Америки, Владимир Владимирович ездил на ранчо к Джорджу Бушу-младшему. И это признание было сделано, в том числе, по настоянию США.

Планов менять статус этой организации в России, насколько я проанализировал высказывания Сергея Лаврова, пока нет. Мы в ближайшее время не планируем признавать "Талибан" в качестве легитимного руководства Афганистана.

Но "Талибан" — это факт в Афганистане, реальная не только военная, но и политическая сила. Поэтому мы вступили с талибами в отношения в какой-то степени, несмотря на такой страшный статус.

Многие в соцсетях начинают возмущаться и удивляться этому. Я же говорю, что любой оперативный работник или следователь тоже вступает в отношения с криминалом, когда его преследует, допрашивает и в конце концов сажает. Это — работа.

Ребрендинг "Талибана"

Да, "Талибан" — действительно запрещённая в России организация, это — террористическая организация. Но работать-то с этим тоже нужно.

Поэтому, когда некоторые начинают говорить, что Сергей Викторович Лавров нарушает законодательство Российской Федерации, это, мягко говоря, не так. Мы имеем дело с где-то хорошим, но в чём-то не очень таким, пропагандистским приёмом со стороны оппонентов Сергея Лаврова.

Что же происходит в Афганистане сейчас? — Во-первых, "Талибан" — уже не тот. "Талибан" сделал крутой ребрендинг.

"Талибан", скорее всего, будет делать Кабул дружественным интерфейсом себя как политической власти. Теперь будут какие-то послабления. Женщины, вполне возможно, даже будут работать в средствах массовой информации, получать образование и так далее.

— Паранджу можно будет снять…

— Да, там будут определённые нюансы, но тем не менее, так и произойдёт. Сами талибы даже одеты уже по-другому. Они активно используют "Фейсбук". Специалисты говорят, что это — нормально, происходит некая реинкарнация некоторых супер-консервативных террористических организаций.

ИГИЛ**, тоже запрещённая в России организация, так же использовала соцсети. Но здесь — немножко другое. Потому что движение "Талибан" всё-таки имеет громадный политический опыт.

Я полагаю, что ситуация будет следующая: Кабул будет более-менее приемлемым интерфейсом для власти, будет Эмират Афганистан, как они говорят. А в провинциях будет халифат настоящий — со всеми изысками, на которые вы уже намекнули — про девочек и так далее. Некоторые страны примут это вполне себе. Некоторые будут с этим играть, не принимая это.

Янки, платить!

Уходят ли оттуда американцы? — Формально они бежали, формально они войну проиграли. Поэтому талибы, надо сказать, довольно дипломатично намекнули на то, что хорошо бы репарации выплатить, раз вы проиграли войну, значит — восстанавливать инфраструктуру Афганистана будете тоже вы. Но США пока молчат на этот счёт.

При этом Панджшерская область, Панджшерское ущелье является центром сопротивления "Талибану". Я так понимаю, что усилия британских и американских спецслужб будут направлены как раз на поддержку Ахмада Масуда, Амруллы Салеха и прочих людей, которые остались и будут воевать с "Талибаном", несмотря ни на что.

А теперь — внимание, у меня вопрос: тогда зачем, с какой целью американцы оставили громадное количество вооружения, амуниции, новой техники именно "Талибану"?

Ведь члены "Талибана", которые сейчас патрулируют Кабул, одеты с иголочки в одежду афганской армии. Они ходят с американскими автоматами. Они ездят на американских джипах.

Так ли безобидно американцы бежали из Афганистана, нет ли в этом какой-то двойной игры?… Вполне возможно. Поэтому в отношении этой части проблемы тоже нужно всё очень внимательно отслеживать.

*, ** — террористические организации, запрещённые в России.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша афганистан ахмад масуд амрулла салех сергей лавров алексей мухин владимир путин
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