Алексей Мухин: "Талибан"* сделал ребрендинг"

В прямом эфире программы "Необычная неделя" известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. Всеобщее внимание сейчас приковано к Афганистану.

Было ли бегство США оттуда действительно непредвиденным? Какие реальные силы там сейчас остались? Есть ли сопротивление? Как ведёт себя "Талибан"? Возможно ли, что Россия исключит его из террористических организаций и признает легитимным правительством?

* Сейчас "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

— Алексей, про последние события в Афганистане были комментарии, что это — столь же значительно, как присоединение Крыма к России.

— Простите?…

— Вы смеётесь, а это — мнение серьёзных западных экспертов…

— Понятно.

— Мы к этому немножко иначе относимся. У нас даже был маленький скандал, когда приезжала делегация талибов. Террористическая организация "Талибан" запрещена в России. Мы даже не можем упоминать её без такой сноски. При этом представители нашей власти принимают их в Кремле.

Но ведь после постыдного исчезновения американцев талибы действительно очень быстро стали в Афганистане реальной властью. Некоторые даже считают, что они — более договороспособны, нежели предыдущее марионеточное правительство.

Другие утверждают, что там начинается кошмар, забирают всех мужчин, а если в семье две девочки, то одну сразу забирают на нужды "Талибана". Есть много всяких страхов, преувеличений, но есть и надежды. Как вы оцениваете эту ситуацию, новое правительство и наши отношения с Афганистаном?

— Мифологизация процесса идёт полным ходом. Мы признали "Талибан" террористической организацией в 2003 году, когда ещё "дружили" с Соединёнными Штатами Америки, Владимир Владимирович ездил на ранчо к Джорджу Бушу-младшему. И это признание было сделано, в том числе, по настоянию США.

Планов менять статус этой организации в России, насколько я проанализировал высказывания Сергея Лаврова, пока нет. Мы в ближайшее время не планируем признавать "Талибан" в качестве легитимного руководства Афганистана.

Но "Талибан" — это факт в Афганистане, реальная не только военная, но и политическая сила. Поэтому мы вступили с талибами в отношения в какой-то степени, несмотря на такой страшный статус.

Многие в соцсетях начинают возмущаться и удивляться этому. Я же говорю, что любой оперативный работник или следователь тоже вступает в отношения с криминалом, когда его преследует, допрашивает и в конце концов сажает. Это — работа.

Ребрендинг "Талибана"

Да, "Талибан" — действительно запрещённая в России организация, это — террористическая организация. Но работать-то с этим тоже нужно.

Поэтому, когда некоторые начинают говорить, что Сергей Викторович Лавров нарушает законодательство Российской Федерации, это, мягко говоря, не так. Мы имеем дело с где-то хорошим, но в чём-то не очень таким, пропагандистским приёмом со стороны оппонентов Сергея Лаврова.

Что же происходит в Афганистане сейчас? — Во-первых, "Талибан" — уже не тот. "Талибан" сделал крутой ребрендинг.

"Талибан", скорее всего, будет делать Кабул дружественным интерфейсом себя как политической власти. Теперь будут какие-то послабления. Женщины, вполне возможно, даже будут работать в средствах массовой информации, получать образование и так далее.

— Паранджу можно будет снять…

— Да, там будут определённые нюансы, но тем не менее, так и произойдёт. Сами талибы даже одеты уже по-другому. Они активно используют "Фейсбук". Специалисты говорят, что это — нормально, происходит некая реинкарнация некоторых супер-консервативных террористических организаций.

ИГИЛ**, тоже запрещённая в России организация, так же использовала соцсети. Но здесь — немножко другое. Потому что движение "Талибан" всё-таки имеет громадный политический опыт.

Я полагаю, что ситуация будет следующая: Кабул будет более-менее приемлемым интерфейсом для власти, будет Эмират Афганистан, как они говорят. А в провинциях будет халифат настоящий — со всеми изысками, на которые вы уже намекнули — про девочек и так далее. Некоторые страны примут это вполне себе. Некоторые будут с этим играть, не принимая это.

Янки, платить!

Уходят ли оттуда американцы? — Формально они бежали, формально они войну проиграли. Поэтому талибы, надо сказать, довольно дипломатично намекнули на то, что хорошо бы репарации выплатить, раз вы проиграли войну, значит — восстанавливать инфраструктуру Афганистана будете тоже вы. Но США пока молчат на этот счёт.

При этом Панджшерская область, Панджшерское ущелье является центром сопротивления "Талибану". Я так понимаю, что усилия британских и американских спецслужб будут направлены как раз на поддержку Ахмада Масуда, Амруллы Салеха и прочих людей, которые остались и будут воевать с "Талибаном", несмотря ни на что.

А теперь — внимание, у меня вопрос: тогда зачем, с какой целью американцы оставили громадное количество вооружения, амуниции, новой техники именно "Талибану"?

Ведь члены "Талибана", которые сейчас патрулируют Кабул, одеты с иголочки в одежду афганской армии. Они ходят с американскими автоматами. Они ездят на американских джипах.

Так ли безобидно американцы бежали из Афганистана, нет ли в этом какой-то двойной игры?… Вполне возможно. Поэтому в отношении этой части проблемы тоже нужно всё очень внимательно отслеживать.

*, ** — террористические организации, запрещённые в России.