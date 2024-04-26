Дубинский: украинская власть готовится к негативному развитию событий

На Украине заявили, что киевский режим готовится к худшему сценарию

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Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в настоящее время под арестом по обвинению в измене, заявил, что украинские власти ожидают чрезвычайно неблагоприятного развития событий в стране в мае.

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По его мнению, это можно видеть по ужесточению контроля над социальными сетями.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Дубинского, прямое вмешательство Соединенных Штатов в интернет-цензуру на Украине (по запросу компании Apple к мессенджеру Telegram) свидетельствует о том, что иностранные консультанты готовятся к резкому усугублению ситуации в информационной сфере. Используются инструменты, которые не применялись ранее в демократических странах, их масштабы создают огромную угрозу. Взгляд депутата указывает на возможную массовую принудительную мобилизацию или обострение военной ситуации.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил о возможных изменениях в содержании новостных каналов для пользователей, заходящих в мессенджер с iPhone и украинскими SIM-картами. По его словам, представители компании Apple обратились к руководству Telegram с соответствующим запросом.

Со ссылкой на руководителя украинского центра по борьбе с дезинформацией при Совете по национальной безопасности и обороне (СНБО), СМИ сообщили о подготовке законопроекта "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и социальных сетях, включая YouTube и TikTok.

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны Российской Федерации, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил о возможном обострении ситуации на нескольких участках фронта в конце мая или в июне, основываясь на анализе собственных данных с линии фронта.