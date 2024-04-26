4 метода борьбы с колорадским жуком: действуют лучше всяких ядохимикатов

Обработка картофельных кустов от колорадских жуков

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Обработка картофельных кустов от колорадских жуков — задача несложная. Вот несколько простых рецептов, которые помогут вам в борьбе с этим вредителем:

Фото: https://www.flickr.com/photos/vakulenko/14259706934/ by Anton Vakulenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отвар из клоповника. Наполните ёмкость наполовину зеленью растения. Положите сверху 2 части махорки.

Залейте водой и вскипятите. Настаивайте 2 суток, после чего можно приступать к обработке картофеля.

Раствор из конопли. Возьмите 200 грамм листьев конопли. Залейте их 2 литрами воды. Кипятите вещество в течение 10 минут. Процедите раствор и опрыскайте кусты растения.

Хозяйственное мыло и сода. Возьмите 40 грамм пищевой соды и 20 миллилитров жидкого мыла. Развести их в 10 литрах воды. Залейте раствор в пульверизатор и опылите кусты картофеля.

Смесь растительного масла и воды. Налейте стакан растительного масла в ёмкость с тёплой водой. Перемешайте и опрыскайте кусты.

Эти методы помогут избавиться от колорадских жуков и защитить ваш урожай картофеля.