Исполняющего обязанности руководителя подразделения по борьбе с коррупцией в Федеральной таможенной службе России подозревают в получении взятки.
По информации межрегионального управления на транспорте СКР, и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержали в Москве после получения им через посредника незаконного вознаграждения в размере более 1 млн рублей.
Как выяснили следователи, в июле 2021 года подозреваемый договорился с некими сослуживцами о систематическом получении взяток от руководителя от одной из компаний за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.
От предпринимателя через посредника потребовали 700 долларов за каждую оформленную машину. Тот согласился с условиями таможенников и за оформление 20 автомобилей отдал более 1 млн рублей. Получивший деньги посредник в свою очередь отнес их и. о. начальника службы по противодействию коррупции.
В связи с выявленным преступлением в отношении сотрудника таможенного управления завели уголовное дело по статье "Получение взятки". В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. Решается вопрос о заключении фигуранта уголовного дела под стражу.
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