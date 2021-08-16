СКР: борец с коррупцией в таможенной службе РФ попался на взятке в Москве

Исполняющего обязанности руководителя подразделения по борьбе с коррупцией в Федеральной таможенной службе России подозревают в получении взятки.

Борца с коррупцией на таможне задержали за взятку

По информации межрегионального управления на транспорте СКР, и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления задержали в Москве после получения им через посредника незаконного вознаграждения в размере более 1 млн рублей.

Как выяснили следователи, в июле 2021 года подозреваемый договорился с некими сослуживцами о систематическом получении взяток от руководителя от одной из компаний за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей.

От предпринимателя через посредника потребовали 700 долларов за каждую оформленную машину. Тот согласился с условиями таможенников и за оформление 20 автомобилей отдал более 1 млн рублей. Получивший деньги посредник в свою очередь отнес их и. о. начальника службы по противодействию коррупции.

В связи с выявленным преступлением в отношении сотрудника таможенного управления завели уголовное дело по статье "Получение взятки". В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. Решается вопрос о заключении фигуранта уголовного дела под стражу.