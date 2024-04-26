В КНДР призвали готовить кадры, готовые в войне

Лидер КНДР заявил о необходимости подготовки профессиональных военных

2:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Председатель Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, посещая Военную академию, названную в честь Ким Ир Сена в честь 92-летия создания Корейской национально-революционной армии, призвал увеличить количество военных специалистов, готовых к современной войне, как сообщает агентство Центрального телеграфного агентства КНДР.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0

Сообщение ЦТАК цитирует Кима Чен Ына следующим образом: "В свете священной миссии нашей армии — защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия — надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи… Чем вернее будет Военная академия имени Ким Ир Сена своей священной ответственной обязанности, тем всесторонне будет расти и крепнуть боевая мощь нашей армии, а у врага прямо пропорционально этому будут еще более возрастать страх и тревога", — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Верховный главнокомандующий КНДР призвал всех преподавателей, ученых и студентов служить с преданностью и решительным революционным духом, с изменениями в военном обучении и страстью к учебе для продолжения развития корейской армии, которая "всегда будет демонстрировать свою непревзойденную мощь в мире". Ким Чен Ын также посетил лекции в военной академии, присутствовал на дискуссии в кабинете по изучению методики обучения и ознакомился с современными изменениями в образовательном процессе, выразив удовлетворение успехами академии в обучении.

Он подчеркнул, что академия должна постоянно следовать линии партии по приближению военного образования к реальному бою и, таким образом, готовить всех студентов к становлению умными и решительными деятелями, полностью преданными партии и революции, с высокой военной подготовкой.