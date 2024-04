В КНДР призвали готовить кадры, готовые в войне

Председатель Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын, посещая Военную академию, названную в честь Ким Ир Сена в честь 92-летия создания Корейской национально-революционной армии, призвал увеличить количество военных специалистов, готовых к современной войне, как сообщает агентство Центрального телеграфного агентства КНДР.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 4.0