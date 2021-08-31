Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей"

Московские власти стали относиться к жителям особенно цинично. На голубом глазу чиновники сообщают просто немыслимые вещи, просто плюют на общественное мнение. Видимо, получают удовольствие, как было сказано в одном хорошем фильме, который оказался ещё и пророческим. Жизнь всё больше напоминает "Кин-дза-дза". Поэтому обязательно нужно идти на выборы.

Ведь митингов сейчас уже нет. Их не разрешат, ссылаясь на якобы внезапно обострившуюся пандемию, или найдут любой другой абсурдный предлог. А если всё же разрешат, эцилоппы зачистят их моментально. Поэтому обязательно надо голосовать. Только так сейчас можно подать сигнал власти. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.



— Александр, комментарии чиновников периодически вызывают просто смех и слёзы. В Москве теперь каждый год меняется тротуарная плитка и бордюры, причем часто ночами. Недовольным отвечают, что есть постановление Максима Ликсутова, поэтому имеют полное право шуметь в любое время, а на жителей наплевать.

Пётр Бирюков комментарии вообще выдаёт феерические: "Постоянно меняют тротуарную плитку, потому что малый и средний бизнес обращается с запросами к власти и просит о подключении электрических и интернет-коммуникаций". Хотя уже все прекрасно знают про плиточный заводик у близких людей…

— Дело в том, что власть просто забила на то, чтобы что-то объяснять. Ситуация с коронавирусом вообще менялась резко и стремительно — семь пятниц на неделе. То у нас — обострение, потом мы инфекцию побороли, и сразу опять пошло обострение, опять побороли, но теперь всех надо загнать на принудительную вакцинацию.

И ведь сколько людей это всё поддержало! Да, да, так их, этих жалких людишек, которые не хотят прививаться, надо силком туда загнать. Это — психология тусовки московской.

Зачем объяснять?… — Надо заставлять!

С этого момента власть решила, а что мы вообще будем что-либо объяснять? Можно просто заставить. Причём, по любому пункту можно заставить.

Раньше власти хоть как-то пытались выстраивать диалог, потом натолкнулись на то, что диалог не выстраивается по той причине, что к обществу на равных власть так и не научилась относиться.

Она привычно свысока что-то спускала, это туда падало, но не находило благодатную почву. В итоге власть решила, что незачем что-то объяснять, если можно заставить.

Выборы

Сейчас неизбежно надо уходить в электоральные темы, потому что близится единый день голосования, который в этом году будет проходить с 17-го по 19-е сентября — три дня. Но всё это можно с дивана наблюдать. Власть решила: мы без вас посчитаем, не надо вам глазеть на всё это дело.

Скорее всего, также будут чинить препятствия на самих участках наблюдателям. Все мы прекрасно понимаем, что там будет. Рисовка будет по полной программе.

Но важно всё-таки, кто у нас пойдёт на участки. — Есть люди, которых всё устраивает, я знаю кучу таких людей. Принудительная вакцинация их устраивает и переклад плитки, всё их устраивает. Ну идите, голосуйте. Если вам всё нравится, ваш гражданский долг прийти и проголосовать за действующую власть.

Если не устраивает, и вы решили не ходить на выборы, это — неправильно. Всем надо идти на выборы.

Надо идти голосовать, чтобы уж слишком не фальсифицировали, не чинили препоны наблюдателям. Если мы не пришли на выборы, если мы не попытались что-то изменить через бюллетень, потом бессмысленно плакаться, жаловаться на то, что всё плохо.

Если вы на выборы не пришли, значит вы даже не попытались что-то изменить к лучшему. Вот и всё. Конечно, надо идти, конечно, надо исполнить свой гражданский долг. Кроме выборов, сейчас нет ни одной другой возможности это сделать. В принципе для этого есть выборы и митинги. Но вы видите, как жёстко зачищают митинги.

— Митингов нет.

— Да, этой возможности сейчас уже нет. До этого у нас были выборы и митинги, теперь митинги организовать нереально, всё зачистят очень жёстко. Причём рядом — через два шага — будет провластный митинг, там будет 100 тысяч человек без масок, и всё это будет о'кей.

Если вы оппозиция, только вы соберёте двух человек в масках, со всеми ПЦР-тестами, с двумя плакатиками, вас зачистят, и хорошо, если не посадят. Могут и посадить. То есть — у нас остался только бюллетень.

Единственный сигнал для власти, что что-то не так, это — прийти на выборы и проголосовать за оппозицию (не буду входить в нюансы), кто за кого хочет. Я считаю, что надо голосовать за самую сильную оппозицию, за любую оппозицию.

— Сейчас непонятно, за кого из оппозиции можно голосовать.

— Но только так, только проголосовав, сейчас можно подать сигнал власти. Любое голосование за власть — это сигнал, что все о'кей. Любое голосование за оппозицию, за сильную оппозицию — это сигнал, что не окей.