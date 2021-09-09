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Автор Инна Новикова

Александр Ведруссов: "Страна деградирует, системные проблемы будут прорываться"

Политика » Выборы

Власти пыжутся от показного патриотизма, а всех недовольных, включая настоящих патриотов, объявляют иностранными агентами. В чужих глазах они видят даже мнимые пылинки, зато у себя не замечают гнилые брёвна. Проблемы России, прежде всего, проистекают от внешнего управления, нежелания властей решать назревшие проблемы и прислушиваться к людям.

Александр Ведруссов

Именно поэтому обязательно надо идти на выборы. Иначе гайки будут закручиваться всё туже, но однажды сорвёт резьбу, и полетит вся система, а может быть, и страна. Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Только на выборах можно послать сигнал власти, что не о`кей" (часть первая);

Александр Ведруссов: "Решить, за кого голосовать на выборах, помогут всего три критерия" (часть вторая);

Александр Ведруссов: "Депутатов надо выбирать по их делам" (часть третья);

Александр Ведруссов: "После выборов все обещания забудут, зато вспомнят про реформы" (часть четвёртая);

Александр Ведруссов: "После выборов власти закрутят гайки до предела" (часть пятая).


— Александр, вы сказали, что силовики уже приходят к тем, кто пытается довести до высоких представителей власти какие-то нарушения. Почему? Как это происходит?

— Да, дело уже доходит до маразма. Тот, кто попытается пробиться так или иначе, кого бы это ни касалось, могут не удивляться, если после этого к ним нагрянут правоохранители и будут спрашивать: кто вас надоумил?

Госдеп — за нас, а наша власть — против?

Следующий вопрос будет: а сколько вам платит Госдеп?.. И так далее, и тому подобное. То есть — опять же эта истерия с иностранными агентами.

Хотя у нас именно есть реальная проблема внешнего управления, потому что до сих пор действуют нормы МВФ. Наш Центробанк и социально-экономический блок правительства чисто под козырек выполняют их указания, чисто по нормам МВФ проводят социально-экономическую и монетарную политику.

Казалось бы: вот тут, ребята, внешнее управление, вы это разгребите. Нет, тут они ничего трогать не будут, внешнее управление для них — о'кей.

Анатолий Чубайс находится на должности, по которой он коммуницирует со всем миром. Алексей Кудрин — Счётная палата. С Эльвирой Набиуллиной — всё нормально. И будет всё так же.

Каток власти прессует общество

А если отношение к простым людям — как к скотам. Если вы посмеете президенту в каком-то формате, случайно даже, между делом сказать, что вам в папочках на стол кладут, это — полная туфта, и скажете про реальную жизнь, потом всех запрессуют.

Такого раньше не было. Раньше прессовали только отдельных общественников и политиков. Мы к этому привыкли. Сейчас вообще всех общественников и оппозиционных политиков — просто под каток, кто хоть чем-то мешает, просто своё мнение имеет.

Но теперь впервые начали прессовать и обычных граждан, которые вообще никак политически не ангажированы, которые просто смеют пытаться что-то донести до верхов власти.

Последний бюллетень

 

После 19 сентября, если опять у партии власти будет конституционное большинство, то вообще ни один сигнал вверх не дойдёт. Поэтому единственный и последний вариант — это бюллетень.

Иначе дальше будет такая ситуация, что всё будут глушить, закручивать и цементировать, а в результате всё чаще будет прорываться самое сложное и проблемное. Будет так же, как с хабаровскими и прочими протестами. Оно не может не прорываться, оно всё равно будет прорываться, так или иначе.

Проблема для патриотов будет ещё и в том, что мы же не хотим бузы, тем более, чтобы у нас реализовывались какие-то оранжевые сценарии. Поэтому мы в любом случае будем как-то людей убеждать, что не надо бузы, хотя власть, конечно, плохая, но это будет плохо.

Но сдерживать можно только до какого-то предела, а потом люди уже никого не послушают, потому что реально настолько будет пережата эта пружина, что она просто распрямится, потом могут быть очень серьёзные, даже непоправимые последствия.

У нас как раз был эфир незадолго до Хабаровска, и мы дали прогноз, что всё это выльется в массовый протест. Хорошо, Хабаровск спустя долгое время всё-таки так или иначе рассосался, хотя осадочек остался.

В Москве всё задавили — по всем протестам этого года достаточно жёстко прошлись. Но тем хуже будет дальше. Всегда последствия будут хуже, если поляна зачищена в электоральном плане, когда нельзя мирный митинг устроить, достучаться по прямой линии, просто выразить своё мнение, хоть каким-то образом донести его до власти.

— Нужно выпускать пар, конечно.

— Да, а сейчас, когда они всё это закрутили и пережали, это совсем не значит, что оно так может держаться ещё многие годы. Хотя может и держаться. Не обязательно завтра там всё рванет. Но для страны это означает деградацию — медленную, но верную и неизбежную.

Образование, медицина, ЖКХ — там мы все видим это постоянно. Берите любую сферу — везде уже давно идет базовая деградация.

Если страна в целом деградирует, никакими внешнеполитическими успехами вы это не компенсируете. Никакой госпропагандой. Никакими предвыборными выплатами вы не улучшите состояние общества, если у нас всё в целом деградирует.

Система порвётся

И через какое-то время всё может случиться, хотя даже незадолго до этого внешне ситуация может выглядеть тихой и спокойной, а сверху тем более будет казаться, что люди довольны. Неизбежно, так или иначе, системные проблемы будут прорываться.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Олег Артюков
Темы алексей кудрин анатолий чубайс эльвира набиуллина александр ведруссов
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