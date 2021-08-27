Часть российских медиа обратились к властям с требованием пересмотреть закон об иностранных агентах. По мнению журналистов, его используют как репрессивный инструмент в отношении частных СМИ.
Закон о СМИ-иноагентах подразумевает:
Из-за клейма рекламодатели отказываются работать с компаниями, в ходе чего увольняют журналистов и закрывают офисы.
"Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов", — написано в обращении к правительству.
Также сотрудники призвали российские власти расследовать случаи насилия по отношению к работникам СМИ.
Заявление опубликовали и поддержали:
Ксения Собчак высказалась о внесении "Дождя"* в перечень иностранных агентов:
"Почти все независимые СМИ прикрыли, осталось немного, так что ОНИ как раз уложатся до осени. А потом возьмутся за ютуб. В этом я абсолютно уверена. Уже ясно, что все, кто не Маргарита Симоньян и не Соловьёв — иноагенты".
Список СМИ-иноагентов можно найти в Интернете.
*Организация, которая выполняет функции иностранного агента.
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Президент США сначала улыбнулся, а потом ответил на вопрос журналиста.