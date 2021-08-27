В России СМИ потребовали пересмотреть закон об иностранных агентах

Часть российских медиа обратились к властям с требованием пересмотреть закон об иностранных агентах. По мнению журналистов, его используют как репрессивный инструмент в отношении частных СМИ.

Закон о СМИ-иноагентах подразумевает:

строчку в реестре подобных медиа;

обозначение изданий другими СМИ как "организаций, которые выполняют функции иностранного агента";

эту же плашку в каждом материале.

Из-за клейма рекламодатели отказываются работать с компаниями, в ходе чего увольняют журналистов и закрывают офисы.

"Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов", — написано в обращении к правительству.

Также сотрудники призвали российские власти расследовать случаи насилия по отношению к работникам СМИ.

Заявление опубликовали и поддержали:

"Новая газета";

Forbes;

Meduza*;

The Village;

"7x7";

"Эхо Москвы";

другие СМИ.

Ксения Собчак высказалась о внесении "Дождя"* в перечень иностранных агентов:

"Почти все независимые СМИ прикрыли, осталось немного, так что ОНИ как раз уложатся до осени. А потом возьмутся за ютуб. В этом я абсолютно уверена. Уже ясно, что все, кто не Маргарита Симоньян и не Соловьёв — иноагенты".

Список СМИ-иноагентов можно найти в Интернете.

*Организация, которая выполняет функции иностранного агента.

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