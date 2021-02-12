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Автор Любовь Степушова

Путин дал отмашку: российские дипломаты перешли в наступление

Политика » Власть » Кремль

Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление. Просматривается политическая воля первого лица.

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Российские дипломаты стали называть вещи своими именами

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в четверг. 11 февраля, назвал страны Запада, занявшие сторону Украины в конфликте на востоке страны, соучастниками преступления против населения Донбасса.

Небензя выступил на заседании СБ ООН, посвященном годовщине подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Он отметил, что участники "нормандского формата", а именно Германия и Франция, не отвергают прямого диалога, например, с движением "Ансар Алла" в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье, но такой диалог с дончанами "вызывает у них нервную реакцию".

"Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутри украинского конфликта и потакает вопреки фактам её болезненным фантазиям о российской агрессии, не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", — заявил Небензя.

Небензя напомнил также, что Киев до конца не реализовал ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Это случилось в тот момент, когда в Европе ещё не отошли от слов главы МИД РФ Сергея Лаврова, который назвал Евросоюз "ненадёжным партнёром" на пресс-конференции с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем во время его визита в Москву 6 января.

Как было раньше

Напомним, что ранее российские дипломаты всячески потакали Берлину и Парижу. Так, Сергей Лавров, как он сам заявил в одном из интервью, в признании легитимности режима Петра Порошенко действовал, опираясь на просьбу Берлина и Парижа. При этом к концу 2014 года Германия и Франция вели себя крайне вызывающе по отношению к России и уже были введены санкции за Крым. По сути, Россия в угоду ЕС стабилизировала совершенно невыгодный себе и русским Донбасса украинский бандеровский режим, который пришёл к власти в ходе государственного переворота.

Также вспоминается, как глава МИД не отменил свою поездку на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк в сентябре 2019 года после того, как десяти членам российской делегации США без объяснения причин не предоставили визы. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, надо было "минимизировать ущерб".

Вспомним также позицию МИД "чего изволите" перед поляками, которые собрались посетить Смоленск и Катынь в десятилетие годовщины падения самолёта экс-президента Польши Леха Качиньского. В апреле прошлого года МИД России заявил, что польской делегации будет оказана должная помощь со стороны Москвы. А ведь глава делегации премьер Матеуш Моравецкий написал статью, в которой назвал Советский Союз "сторонником" нацистской Германии. Он уточнил, что "советская оккупация" стоила Польше "миллионов жизней" и она продлилась ещё 45 лет после окончания войны.

Почему перелом назрел

Но наконец перелом назрел. Уже попытка переворота в Белоруссии, поддержанная в ЕС, заставила крепко усомниться в верности выбранного пути по поиску компромиссов. А Рубикон был перейдён реакцией Берлина и других столиц ЕС на "отравление" Алексея Навального, которого Владимир Путин отпустил на лечение за границу вопреки всем нормам карантина, а получил взамен обвинения в покушении на жизнь блогера и необоснованную атаку на Россию. Очевидно, президент дал отмашку: хватит подставлять щёку, надо отвечать оком за око.

Первым подвернулся Жозеп Боррель, которому были сказаны невозможные ранее слова о ненадёжности Брюсселя, их Москва подкрепила в день совместной пресс-конференции высылкой дипломатов Польши, Швеции и Германии за участие в несанкционированных митингах Навального.

Евросоюз не ожидал, что Россия даст сдачу

В Европе опешили, как пишет немецкий политолог Александр Рар в своём Телеграм-канале, "Евросоюз не ожидал, что Россия даст сдачу":

"Перестаньте нас учить морали, мы даём сдачу. И перестаньте действовать в русле вашей двойной морали, двойных стандартов".

"Для самоуверенного и самодостаточного Запада это шок. Всегда считалось, что Россия из-за её экономической слабости не может оскаливаться на Запад. Считалось, что России больше нужен Запад, чем Западу Россия", — пишет политолог.

Александр Рар выражает надежду, что теперь между ЕС и Россией, возможно, получится наладить более конструктивный разговор не о "ценностях", которые Россия нарушает, а о взаимных интересах.

Несомненно, получится, а пока ЕС усиливает риторику, Борреля критикуют за то, что пошёл у Москвы на поводу, говорят о жёстких мерах к России.

Россия готова признать республики Донбасса

И здесь снова прозвучал ответ Лаврова в манере, которую мы заждались. В эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE" он не исключил разрыва отношений с Европейским союзом, если тот введёт санкции против чувствительных сфер российской экономики. Данный вопрос будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД государств Евросоюза.

"В случае, если ещё раз увидим, <…> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми к этому. Хочешь мира — готовься к войне", — сказал Лавров.

Что будет дальше, произнесла Маргарита Симоньян в Донбассе на форуме "Русский Донбасс": кто захочет из малороссийских регионов — тот вернётся в Россию.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мид рф донбасс украина жозеп боррель сергей лавров владимир путин виталий небензя
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