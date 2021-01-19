Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?

Виктор Медведчук не воспринимается на Украине, как человек, который должен заниматься восстановлением российско-украинских отношений, считает политолог Константин Бондаренко.

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Медведчук пообещал восстановить союз России и Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что отношения между Украиной и Российской Федерацией восстановятся, несмотря на политику русофобии украинской власти.

Это заявление депутат Верховной рады сделал по случаю годовщины Переяславской рады.

"Историческая справедливость и желание миллионов людей — представителей двух братских народов — приведет к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть", — приводится заявление Медведчука на сайте партии.

По его словам, народы Украины и России "объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, миллионы родственников, проживающих в двух странах", а также победа в Великой Отечественной войне.

Медведчук не способен реализовать обещанное

Как сказал политолог, историк, председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко слова правильные, но это общие фразы, за которыми не стоит ничего реального.

Виктор Медведчук по словам историка, пытается позиционироваться как главный пророссийский политик на Украине, так как он имеет "почти родственные отношения с Владимиром Владимировичем Путиным", а его зять сейчас возглавил "Россети".

Однако, по словам политолога, объективно на Украине пророссийского электората на сегодняшний день "не так много", и необходимы будут "годы и годы" для того, чтобы восстановить отношения между Украиной и Россией, причем это должен быть двухсторонний процесс.

Константин Бондаренко заметил, что долголетняя антироссийская пропаганда сделала свое дело, и сегодня Медведчук не озвучивает мейнстримную позицию, его рейтинг выше 6% не растет, при том, что поле для пророссийского проекта сегодня около 17-18%.

Поэтому Медведчук сегодня при всем желании и старании не может выступитьв роли лидера процесса нормализации российских отношений, сказал политолог.

"Вопросом восстановления отношений между Украиной и Россией должен заниматься не Медведчук, который может только дискредитировать эту тему, а другие политики", — отметил Константин Бондаренко.

А кто должен заниматься "Переяславской радой" в России?

Зададимся вопросом, а кто этим должен заниматься в России? Виктор Медведчук частый гость в Кремле. Он лоббирует в Москве отмену санкций для украинских предприятий, производство вакцины "Спутник V" на Украине, прямые поставки природного газа на Украину.

В октябре 2020 года Владимир Путин заявил на встрече с ним о готовности содействовать восстановлению российско-украинских отношений.

"Давно знаю, что вы занимаете, несмотря ни на какие сложности — их достаточно, к сожалению, — ясную позицию по восстановлению украинско-российских отношений, причём на всех уровнях. Мы очень рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто, честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений", — сказал президент РФ.

Но, вероятно, в тандеме Путин-Медведчук президент России тоже не сильное звено.

Вспомним, что Переяславская рада — это собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 (18) января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю. Для Украинского гетманства главной целью была военная защита от недавно заключенного польско-крымского союза, направленного против него.

Для Московского государства это была война за освобождение православного населения, присоединение Украины должно было стать первым шагом для продвижения на земли Великого княжества Литовского.

Сегодня украинцы просить защиты у русского "царя" от "басурманов" не собираются, а он сам не испытывает желания или не имеет возможности освободить единоверцев.

Как сказал "Правде. Ру" директор Центра политического анализа Павел Данилин, всё украинское общество научили русофобии, но "надежда есть".

"Русофобия заканчивается очень быстро: тогда, когда человек кладет зубы на полку. Поэтому две-три суровых зимы без поддержки со стороны России — тут же мы станем снова братьями и желанными", — сказал политолог.

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