О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице

Если к делу подключаются главные пропагандисты страны, то на него надо посмотреть внимательно. Речь идёт о форуме "Русский Донбасс", проходящий в Донецке.

Какое будущее у Донбасса? – рассказывает политолог

Дело зашло далеко, если агитирует Симоньян

Собравшиеся обнародовали доктрину Донецкой и Луганской народных республик, а именно, что их государственность надо укреплять в качестве русских национальных государств, а также вернуть ДНР и ЛНР в сферу русского исторического пространства.

Приветствие этому мероприятию направил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который назначен главным патриотом страны, а главный редактор RT Маргарита Симоньян даже была участницей форума и произнесла пламенную речь.

"Люди Донбасса хотят иметь возможность быть русскими, говорить по-русски, чтобы никто никогда не мог отнять у них это право. И мы обязаны это обеспечить, дать им такую возможность. Люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью нашей великой, щедрой России. Россия-матушка, забери Донбасс домой", — сказала Маргарита Симоньян.

Надо учесть, что Симоньян не только главный редактор RT — это глава большой медиамашины, рупора российских государственных СМИ, российской официальной пропаганды, которая нацелена на зарубежную аудиторию.

Личная позиция может стать государственной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Симоньян, заметил, что вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня "ни прямо, ни косвенно", в МИДе сказали, что это личная позиция автора.

Да, но сомнительно, чтобы её высказали без разрешения соответствующих структур.

Форум проведён на фоне безрезультатных переговоров в рамках ТГК по Донбассу и "нормандского формата". Глава российской делегации в ТГК Борис Грызлов охарактеризовал действия Киева как "абсолютно безответственные и агрессивные". По его мнению, власти Украины не только не выполняют Минские соглашения, но продолжают вынашивать идею военного подавления Донбасса и "настраивают себя на конкретное воплощение её в жизнь".

Глава украинской делегации Леонид Кравчук, вроде бы опровергнул эти подозрения, заявив, что "речь о возвращении утраченных территорий военным путём не идёт", но тут же сделал весьма многозначительное уточнение: "в ближайшее время".

Впору это уточнение добавить и к заявлению Пескова.

Конечно, этот форум — сигнал президенту США Джозефу Байдену, который, по словам его пресс-атташе Джейн Псаки, "не сдерживал себя" в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. А тот же Дмитрий Песков заявил, что позиции по Донбассу у России и США диаметрально противоположны.

Это сигнал о том, что в любую минуту всё может измениться и рассматривается вопрос о том, чтобы в конечном итоге забрать ЛДНР в состав России.

Объединение де-факто давно идёт

Но это и так произойдёт — в другом формате. По данным миграционной службы РФ, в 2020 году гражданство России получили 409 тысяч украинцев, из них ориентировочно жителей Республик Донбасса 320-330 тысяч. Это пока 10-12% от населения Донбасса, но тенденция сохранится. Идёт и экономическая интеграция, бюджетное финансирование, вакцинация от "ковида" населения ЛДНР.

Кроме того, в Кремле осознают репутационные риски среди электората Путина перед сложными выборами в Госдуму и президентскими в 2024 году. Разве возможен возврат русских под дамоклов меч украинизации? Разве можно ещё десять лет оставлять конфликт замороженным? Люди в Донбассе устали, им нужна определённость, нужна национальная идея как ответ на наступление Запада в лице Навального. Не исключается, что Путин тоже не сдерживался в разговоре с Байденом.

Решение де-юре назрело

В комментарии для "Правды.Ру" участник форума, первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ Казбек Тайсаев заметил, что его партия с 2014 года после референдума поддерживает признание Луганской и Донецких народных республик.

По его мнению, форум имеет огромное значение не только для Донбасса, но и для всего русского мира, так как прозвучал мощный призыв к признанию независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

"Я убежден, я уверен, что все вопросы, которые обсуждаются здесь, на форуме, будут способствовать тому, чтобы это решение было принято. И для этого есть все основания ", — сказал депутат Думы.

По его словам, форум подготовлен великолепно, выступления прекрасные.

"Очень много журналистов, политологов приехали из России. Можно с мнением кого-то соглашаться, с кем-то не соглашаться, у каждого своё видение происходящих событий. Но форум равнодушным не оставил никого", — сказал Казбек Тайсаев для "Правды.Ру".

А как же санкции?

Некоторые аналитики указывают, что Кремль не пойдёт на признание ЛДНР по причине угрозы драконовских санкций, типа отключения от СВИФТ, санкций на госдолг, эмбарго на торговлю энергоресурсами. Однако этого не будет, потому что ответ может быть сокрушительным — по американской и европейской собственности в России, а это ведёт уже к горячей войне. Но Россия — это не Иран, а единственная страна в мире, которая может уничтожить США ядерным ударом.

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