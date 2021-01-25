Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это

Власть России не только закрывает глаза на происходящие в окружающих её странах негативные процессы, но и финансирует откровенно вражеские фашистские режимы. Потом за это получает по полной. Но это — ещё только разминка. Сейчас начинается активное освоение Украины странами НАТО, расширяются и создаются новые биологические лаборатории США. Ведь это же делается не просто так. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

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Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО

— Александр, вы сказали, что российское руководство фактически самоустранилось от модерации процессов на постсоветском пространстве, в отличие от Запада, который всё активней этим занимается. Россия даже про Майдан — государственный переворот — сказала, что это — внутреннее дело Украины.

В итоге мы получили явно враждебное государство и очень опасный очаг постоянного напряжения у наших границ. Украина полностью подчинена западным властям, нацистский режим послушно исполняет все их указания, на всей территории хозяйничает НАТО. В чем ещё выражается опасность?

— Да. Но при этом Россия этому откровенно русофобскому режиму в 2019 году заплатила три миллиарда долларов. Я просто не найду никакого рационального объяснения таким действиям. Надеялись нормализовать отношения с Зеленским. А с чего это вдруг? С какой это вдруг радости Зеленский должен был быть другим?

Некоторые говорят, а что же вы поддерживали его против Порошенко? Извините, я лично поддержал бы против Порошенко кого угодно. Но про Зеленского изначально не было никаких иллюзий у нормальных людей.

Но сначала президент дал установку государственным СМИ про Украину плохо не говорить, не приветствовалось, если кто-то вспоминал о том, что Зеленский называл ополченцев Донбасса мразями. — Давайте не будем об этом говорить, как будто этого не было, не будем портить отношения заранее, посмотрим — вдруг этот будет лучше.

Но чего можно было ожидать от человека, который называл ополченцев на Донбассе мразью? Всем было всё понятно. И этому человеку мы, непонятно зачем, заплатили дань. А сейчас по всей Украине смеются — как они кинули Москву, как они кинули Кремль, как они кинули Путина. Как только они взяли эти деньги, то продолжили еще более жесткую русофобскую политику.

Биологические лаборатории и базы НАТО на Украине

Сами украинцы, конечно, давно ничего не решают. Запад делает там все, что пожелает. Сейчас американцы там размещают новые и расширяют уже действующие сверхопасные биологические лаборатории. Там активно создается военная инфраструктура Великобритании и других стран НАТО, которые без всякого членства Украины в этом блоке, присутствуют на территории Украины. Скоро будет фактически то же самое, что членство в НАТО.

Мы проспали и отдали Украину Западу, мы до сих пор платим за это огромную цену. И ещё неизвестно чем всё это кончится.

— Подобное было во многих странах, начиная от ближайших соседей до Ливии? Тогда Медведев был президентом. Ему сказали, что Каддафи никто пальцем не тронет, и Россия поддержала те события.

— Про Медведева у меня вообще приличных слов нет и не будет. Владимир Владимирович — всё-таки тертый лис. И он, казалось бы, с десятого или двадцатого раза должен перестать доверять Западу?…

Наверное, сейчас он доверяет в минимальной степени. Наверное, сейчас он ведет себя более адекватно, чем раньше. Но сколько раз он перед этим наступил на эти грабли и расшибал свой лоб! А вместе со своим лбом и наш лоб он расшибал.

Мы сейчас разгребаем эти последствия. Вопрос Украины не закрыт, а только становится всё острее. Это — постоянный источник напряженности и провокаций. Я не исключаю, что с приходом Байдена будет дальнейшая эскалация на Донбассе.

Я буду рад, если этот конфликт хотя бы замороженным останется. Конечно, если он разрешится, это будет вообще идеально. Но я боюсь, что уже в ближайшее время будут против нас всё возможное использовать. А наше руководство, видимо, будет как-то вяло огрызаться и оправдывается, как обычно это делает.

— Теперь еще и Молдавию мы в общем-то профукали. В итоге пришла соросовская девушка, у которой чуть ли не первым решением было введение государственного румынского языка.

— Да, Додон был все-таки публично пророссийский. А как проходило это голосование? Какие голоса решили исход выборов? Санду победила, потому что сторонники Санду препятствовали голосованию приднестровским гражданам Молдавии. Если они бы голосовали, то Додон бы победил. Ведь разрыв в итоге был минимальный.

— А если бы еще нормально могли проголосовать граждане Молдавии, которые живут и работают в России…

— Да. Участки на Западе были хорошо организованы, а в России — через пень колоду. В России мы могли организовать голосование за Додона или нет? Москва почему сопли все время жует? Не знаю.

Хорошо, мы умеем вырвать в последний момент какое-то плюсовое очко в проигранной партии. Так с Крымом получилось, с миротворцами в Карабахе. Но в целом-то партия проиграна. Особенно по Украине это видно.

А если сейчас объединятся Украина, Молдавия, Прибалтика, Польша, то вдоль границ России возникнет этот политический кордон, который они давно хотят сделать. А если вдруг еще Белоруссию они подомнут под себя?… Лукашенко пытается казаться сильным, но не такой уж он и устойчивый…