Власть России не только закрывает глаза на происходящие в окружающих её странах негативные процессы, но и финансирует откровенно вражеские фашистские режимы. Потом за это получает по полной. Но это — ещё только разминка. Сейчас начинается активное освоение Украины странами НАТО, расширяются и создаются новые биологические лаборатории США. Ведь это же делается не просто так. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.
Читайте начало интервью:
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Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
— Александр, вы сказали, что российское руководство фактически самоустранилось от модерации процессов на постсоветском пространстве, в отличие от Запада, который всё активней этим занимается. Россия даже про Майдан — государственный переворот — сказала, что это — внутреннее дело Украины.
В итоге мы получили явно враждебное государство и очень опасный очаг постоянного напряжения у наших границ. Украина полностью подчинена западным властям, нацистский режим послушно исполняет все их указания, на всей территории хозяйничает НАТО. В чем ещё выражается опасность?
— Да. Но при этом Россия этому откровенно русофобскому режиму в 2019 году заплатила три миллиарда долларов. Я просто не найду никакого рационального объяснения таким действиям. Надеялись нормализовать отношения с Зеленским. А с чего это вдруг? С какой это вдруг радости Зеленский должен был быть другим?
Некоторые говорят, а что же вы поддерживали его против Порошенко? Извините, я лично поддержал бы против Порошенко кого угодно. Но про Зеленского изначально не было никаких иллюзий у нормальных людей.
Но сначала президент дал установку государственным СМИ про Украину плохо не говорить, не приветствовалось, если кто-то вспоминал о том, что Зеленский называл ополченцев Донбасса мразями. — Давайте не будем об этом говорить, как будто этого не было, не будем портить отношения заранее, посмотрим — вдруг этот будет лучше.
Но чего можно было ожидать от человека, который называл ополченцев на Донбассе мразью? Всем было всё понятно. И этому человеку мы, непонятно зачем, заплатили дань.
А сейчас по всей Украине смеются — как они кинули Москву, как они кинули Кремль, как они кинули Путина. Как только они взяли эти деньги, то продолжили еще более жесткую русофобскую политику.
Сами украинцы, конечно, давно ничего не решают. Запад делает там все, что пожелает. Сейчас американцы там размещают новые и расширяют уже действующие сверхопасные биологические лаборатории.
Там активно создается военная инфраструктура Великобритании и других стран НАТО, которые без всякого членства Украины в этом блоке, присутствуют на территории Украины. Скоро будет фактически то же самое, что членство в НАТО.
Мы проспали и отдали Украину Западу, мы до сих пор платим за это огромную цену. И ещё неизвестно чем всё это кончится.
— Подобное было во многих странах, начиная от ближайших соседей до Ливии? Тогда Медведев был президентом. Ему сказали, что Каддафи никто пальцем не тронет, и Россия поддержала те события.
— Про Медведева у меня вообще приличных слов нет и не будет. Владимир Владимирович — всё-таки тертый лис. И он, казалось бы, с десятого или двадцатого раза должен перестать доверять Западу?…
Наверное, сейчас он доверяет в минимальной степени. Наверное, сейчас он ведет себя более адекватно, чем раньше. Но сколько раз он перед этим наступил на эти грабли и расшибал свой лоб! А вместе со своим лбом и наш лоб он расшибал.
Мы сейчас разгребаем эти последствия. Вопрос Украины не закрыт, а только становится всё острее. Это — постоянный источник напряженности и провокаций. Я не исключаю, что с приходом Байдена будет дальнейшая эскалация на Донбассе.
Я буду рад, если этот конфликт хотя бы замороженным останется. Конечно, если он разрешится, это будет вообще идеально. Но я боюсь, что уже в ближайшее время будут против нас всё возможное использовать. А наше руководство, видимо, будет как-то вяло огрызаться и оправдывается, как обычно это делает.
— Теперь еще и Молдавию мы в общем-то профукали. В итоге пришла соросовская девушка, у которой чуть ли не первым решением было введение государственного румынского языка.
— Да, Додон был все-таки публично пророссийский. А как проходило это голосование? Какие голоса решили исход выборов? Санду победила, потому что сторонники Санду препятствовали голосованию приднестровским гражданам Молдавии. Если они бы голосовали, то Додон бы победил. Ведь разрыв в итоге был минимальный.
— А если бы еще нормально могли проголосовать граждане Молдавии, которые живут и работают в России…
— Да. Участки на Западе были хорошо организованы, а в России — через пень колоду. В России мы могли организовать голосование за Додона или нет? Москва почему сопли все время жует? Не знаю.
Хорошо, мы умеем вырвать в последний момент какое-то плюсовое очко в проигранной партии. Так с Крымом получилось, с миротворцами в Карабахе. Но в целом-то партия проиграна. Особенно по Украине это видно.
А если сейчас объединятся Украина, Молдавия, Прибалтика, Польша, то вдоль границ России возникнет этот политический кордон, который они давно хотят сделать. А если вдруг еще Белоруссию они подомнут под себя?… Лукашенко пытается казаться сильным, но не такой уж он и устойчивый…
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