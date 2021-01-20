Труха американской демократии превратилась в диктатуру

В эфире программы "Необычная неделя" директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о последних важнейших событиях и сделал прогнозы на ближайшее время и 2021 год. ТРАМП — всё, итоги правления. ЗАБЛОКИРОВАЛИ. Что будет дальше с Америкой? Бунтующие США. Штурм Конгресса и вероятность гражданской войны.

— Александр, события по всему миру в последнее время происходят — очень необычные. Ситуации в Вашингтоне и по всей Америке сейчас — совершенно беспрецедентная. Действующего еще не тот момент президента США навечно лишили возможности участвовать в социальных сетях, потом правда частично восстановили.

Весь мир просто с великим изумлением наблюдает, что происходит. Когда происходили цветные революции в других странах западные политики говорили, что это — борьба за свободу и демократию, а теперь называют это насилием и терроризмом, выступления жестко подавляются, есть жертвы. Как вы оцениваете все это?

— В американской политологии и социологии есть такое распространенное понятие "wishful thinking". Это — мышление о том, чего нам хочется, а не то, что есть на самом деле. Трамп двигался к разгромному поражению на выборах. Так и произошло.

Причем, он еще не так проиграл, как мог бы проиграть. Разрыв действительно оказался не такой уж большой. Можно было ожидать, что разрыв будет еще больше, но с таким кандидатом как Байден такой разрыв получился. Был бы чуть посильнее кандидат от демократической партии, то от Трампа не осталось бы живого места, он был бы полностью разгромлен.

Highly likely — Весьма вероятно

Когда его "выпиливали" из этих социальных сетей, я прочитал эту замечательную методичку Twitter, который обосновывал почему Трампа блокируют. Там использованы замечательные слова "highly likely", нам хорошо знакомые. Они объяснили, что эти два твита Трампа были "highly likely". Хотя они — абсолютно безобидные.

Трамп написал два безобидных твита — это уже нечто. Но они написали, что эти твиты в контексте могут трактоваться в Twitter и за его пределами как призывы к эскалации насилия.

То есть — уровень обоснований: нам кажется, что это не так, как написано, а по-другому, поэтому мы блокируем президента (действующего тогда) Соединенных Штатов Америки.

Украинские стандарты для США

Русскоязычный Facebook модерирует в основном украинцы. Когда раньше такое происходило на Украине, всё же это было понятно. Общественного деятеля Мирославу Бердник, например, блокировали с особым цинизмом, чтобы как бы показать, кто в доме хозяин.

Она разместила без всяких комментариев фотографию с цветочком, и получила уведомление: "Ваш аккаунт заблокирован в связи с тем, что нарушает нормы сообщества".

Это всё пошло именно с Украины. Украина в этом плане задает тренды и глобальную повестку, как ни странно.

Шутка ли — дважды президента импечтировали, и оба раза так или иначе это связано с Украиной, первый раз — напрямую. Кто бы мог подумать, что эти украинские стандарты, которые мы в последние годы увидели, распространятся на весь мир?… Но такая "украинизация" глобального пространства теперь нарастает.

То есть по тем же принципам и стандартам, по которым в русскоязычном Facebook блокировали пользователей, ровно по тем же основаниям заблокировали и Трампа. Почему бы и нет? "Highly likely", — сказали они и заблокировали.

Трамп в общем-то подыграл, когда против России эту комбинацию "highly likely" разыгрывали. Он встал в строй как верный солдат глобальной корпоратократии. Дипломатов высылали, и другое давление было.

А теперь это "highly likely" ударило его самого по башке. Поэтому то, что происходит в Америке — это, конечно, уничтожение свободы слова. Это — уничтожение тех минимальных демократических стандартов, которые там еще оставались.

Современность Сталина

"Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы, и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа, нет больше так называемой свободы личности. Знамя буржуазно-демократических свобод выброшено за борт".

Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин в 1952 году на своем последнем Съезде КПСС. В Советском Союзе, конечно, было свое понимание основных свобод и прав человека.

СССР всегда настаивал на том, что основные свободы — не гражданско-политические, а социальные права и свободы:

право на жизнь,

право на отдых,

право на труд,

право на образование,

право на медицину и так далее.

У Советского Союза была понятная концепция. Сталин, будучи не только великим политическим деятелем, но и знатным троллем, высказался на этот счет очень четко.

Теперь мы ясно видим, что если нет каких-то сдержек и противовесов, вместо демократии наступает диктатура. А сейчас у Соединенных Штатов Америки, точнее у той корпоратократии, которая действует через США, нет никаких сдержек и противовесов.

"Советского Союза нет — значит, всё позволено", если перефразировать другого классика. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, что весь этот глобальный либерально-демократический проект на глазах превращается в труху. Он превращается в диктатуру корпоратократии.