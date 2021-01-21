Интернет под колпаком спецслужб — как сейчас управляют миром и мыслями

Мир, похоже, достиг высшей стадии тоталитаризма и диктатуры. Корпоративный империализм пришел на смену государственному. Это — еще хуже, чем национальные государства с имперскими замашками, потому что они не обладают никакой легитимностью и являются еще большими хищниками. Интернет вместо свободного пространства выражения мнений под колпаком спецслужб превратился в мощный инструмент управления миром, мыслями и процессами.

Что дальше? Куда простому пользователю податься?… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью: Труха американской демократии превратилась в диктатуру

— Александр, как вы считаете, насколько взаимосвязана ситуация с выборами и передачей власти в США с блокировкой Трампа в соцсетях и цензурой в интернете в целом? Почему это происходит? Как к этому относиться, и надо ли что-то с этим делать?

— Да, современное государство — несимпатично. Правители — не очень симпатичные. Взять хоть постсоветское пространство, хоть Америку, хоть Европу. Там в принципе нет тех, которых можно было бы взять на знамя и сказать: вот — отличные ребята. Но их хотя бы как-то избирают.

А корпоратократия — всякие Twitter, Facebook и так далее — они кто вообще такие? Кто их избрал? Никто их не избрал. Поэтому то, что они делают, они делают это без малейшей санкции от народа, без малейшей легитимности, по полному беспределу.

Сейчас мы видим, что эти украинские стандарты переходят на глобальный уровень, ни о каких особых свободах в ближайшее время даже речи вести нельзя. Будут ее зажимать в США и во всем мире, будут, естественно, и у нас.

Я очень удивляюсь ребятам, которые пытаются противопоставить капиталистическую Российскую Федерацию и капиталистические Соединенные Штаты в плане свобод слова, собрания и так далее.

Не нам говорить о каких-то свободах, потому что у нас со свободой слова так себе, со свободой собрания всё хуже и так далее. Давайте объективно оценивать: капитализм — он такой.

Корпоративный империализм — хуже национально-государственного

Если у него нет сдержек и противовесов значит будет сверхконцентрация капитала, уничтожение всех более-менее демократических движений и институтов, будет то, о чем писал еще Владимир Ильич Ленин в своей замечательной работе "Империализм как высшая стадия развития капитализма".

Только вместо стран-империалистов, о которых он писал, мы сейчас видим корпорации, которые по сути дела пришли им на смену. Они — еще хуже, чем национальные государства с имперскими замашками, потому что они не обладают ни малейшей легитимностью и при этом являются еще большими хищниками.

Рыбаков, который не был, конечно, абсолютно советским писателем, в "Детях Арбата" написал замечательные строки: "Наступают черные времена". Сейчас есть именно такое ощущение.

Я думаю, что на наше поколение выпали сложнейшие и интереснейшие перемены, которые мы с вами будем наблюдать. Будет трудно, но зато не скучно.

— YouTube — тоже социальная сеть. Откуда они взялись, их никто не выбирал. На самом деле есть много доказательств, что социальные сети возникли не ниоткуда. Они были созданы как инструмент воздействия на разные слои населения американскими спецслужбами.

Facebook — действительно очень удобная сеть, но ее руководство также регулярно ходит на доклад. Зато они получают гранты, а щедрые грандодатели контролируют популярные электронные площадки, российские в том числе.

Российские сегменты модерируют в основном украинцы. От них идет откровенная ложь, они постоянно все передергивают. И это — на самом деле огромная мощная машина воздействия на общественное мнение. Людей, которые имеют неправильные с их точки зрения взгляды, потихонечку незаметно затирают.

— Всё так. Все эти алгоритмы абсолютны непрозрачны и непонятны. Они там делают всё, что хотят. С российскими патриотическими ресурсами — будь они оппозиционные или провластные — они это делают уже много лет. Даже чаще, наверное, оппозиционные патриотические ресурсы российские давят, чем провластные.

Интернет под колпаком

В итоге они докатилось аж до того, что заблокировали тогда еще действующего президента Соединенных Штатов Америки. Одно дело, когда блокируют "ANNA-News", "Правда.ру" или "NewsFront", другое дело, когда их руки дотянулись аж до высшей американской власти.

Хороший президент или плохой, что он там написал — в данном случае абсолютно не важно. Его люди избрали. А этих-то — всю вот эту гоп-компанию — кто вообще избирал, кто им поручал проводить цензурирование по своему усмотрению?…

Это — очень большая проблема современной так называемой демократии. Они сейчас будут задавать тон в международной политике и прочих вопросах. Что с ними делать — большой вопрос.

Надо переходить на альтернативные площадки, но тут опять же — куда ни кинь, всюду клин. Российские альтернативные площадки — тоже под колпаком. Да, есть у нас "ВКонтакте" — хорошая сеть, которую Дуров в свое время основал. Потом ее у него просто отжали.

Сейчас там сидят силовики, а им надо выполнять планы, задания по борьбе с экстремизмом, со всем прочим. Они там отыскивают посты многолетней давности, смотрят кто лайкнул или репостнул что-то сомнительное.

Тем не менее я удалил свой аккаунт на Twitter и считаю, что все должны уходить с Twitter как минимум. С Facebook — сложнее, да и куда идти? "ВКонтакте" или "Одноклассники"? Выбор-то невелик.

Пока что действительно Telegram — самый лучший вариант. Это — тот же Дуров, но та сеть, которую российское государство через Роскомнадзор и прочие структуры не смогло сломать. И западные спецслужбы тоже не имеют прямого влияния на эту соцсеть.