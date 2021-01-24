Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО

Европейский суд по правам человека опроверг жалобы Украины о нарушениях прав человека в российском Крыму. Но вокруг России все больше нагнетается враждебная атмосфера. Почему и кем? Что будет дальше? Как с этим бороться? Есть ли в этом вина самого российского руководства? Сколько можно ходить по кругу одинаковых граблей? Будут ли сделаны адекватные выводы из многочисленных ошибок и бездействия? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

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ЕСПЧ отклонил жалобы Украины по Крыму

— Александр, недавно ЕСПЧ вынес отрицательное решение на иск Украины по нарушениям прав человека в Крыму. Но все равно остается много острых вопросов по взаимоотношениям с Украиной и другими соседними странами. Как можно разрешить эти проблемы? Что и как надо делать России?

— Это — действительно так, и многие проблемы продолжают обостряться. Сейчас время такое наступает, когда опять приобретает решающее значение право сильного. У России в принципе есть определенные ресурсы и возможности действовать достаточно решительно.

Я не говорю про какую-то экспансию, про то, чтобы танки на Киев поехали и всё такое прочее. Нам вообще это всё не нужно. Нам бы внутри разобраться, у нас — огромное количество проблем внутри России.

Но в целом, когда какие-то недружественные режимы по периметру наших границ — будь то Украина, Молдавия с новым президентом или еще какая-то страна — создают нам проблемы, то надо очень жестко это пресекать. Иначе эти тенденции будут нарастать и множиться.

Украина — уже плацдарм НАТО

Посмотрите, насколько ухудшилась ситуация за последние семь послемайданных лет в самой Украине. Она официально не вступила в НАТО, но по сути дела там идет формирование военной инфраструктуры Соединенных Штатов Америки, Великобритании и других стран блока.

Все эти учения, бомбардировщики с потенциально ядерным вооружением, которые пролетают рядом Крымом. Сейчас обсуждаются возможность создания там американских и британских военных баз.

Фактически Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО. Почему Россия это допускает? Да еще продолжает платить дань этому режиму, постоянно направляя туда огромные средства. Почему наше руководство продолжает так мягко, а можно сказать, даже поощрительно относиться к украинскому режиму, который по отношению к России становится всё менее адекватным, постоянно кидается на нас при каждой возможности? Почему мы до сих пор с ними цацкаемся и практически никак не отвечаем, только оправдываемся?…

— Александр, по поводу нашего участия в международных организациях ПАСЕ. Вы сказали, что нас лишили права голоса, мы оттуда ушли, но продолжали платить. Почему мы продолжали платить? Зачем?

— Более того, мы потом ретроспективно заплатили все деньги, которые до этого не платили. Когда вы все средства уплатили, вам вернули все права, это еще понятно. Но до этого много лет Россия не имела там никаких прав, а только постоянно была мальчиком для битья, но продолжала платить, платить… И ничего не сдвигалось с мертвой точки.

За державу обидно…

Это вообще до сих пор происходит по принципу из фильма "Иван Васильевич меняет профессию": "Государство не обеднеет. Забирайте!…"

Получается, что мы кормим антироссийские режимы, поддерживаем русофобию, ничего, кроме постоянных тумаков, в ответ не получаем. Если и есть какие-то преимущества у российской власти, которые она могла бы ретранслировать вовне, то это все-таки сила и решительность. Этого ожидают внутри страны, и многие за рубежом этого ожидают.

Но вместо этого российская власть постоянно заигрывает и объясняется в любви и дружбе. Выражения типа "целую, обнимаю" были даже после Одессы и других чудовищных злодеяний. Совершенно ненормально так говорить со всеми этими "потрошенками".

— Изначально российское руководство могло бы противодействовать этим процессам, даже не допустить всех этих майданов и цветных революций, но оно самоустранилось. Хотя с самого начала было ясно, что не бывают эти революции и мятежи сами по себе, это — не народное и стихийное.

Всё это надо организовать, людей кормить и направлять. Они не просто стояли на Майдане. Им платили. И они были всё время чем-то заняты, бегали из одной стороны в другую, откуда якобы ждали нападения. Кроме того, участников огораживали от окружающего мира и создавали ощущение какой-то другой цивилизации.

— Согласен. Вся работа российского руководства до сих пор (никаких выводов из всех этих случаев они не сделали) происходит только с элитами, отношения строятся только с официальной властью, какой бы она ни была.

Бег по кругу — по старым любимым пням-колодам

Какой был ни был Янукович, с тем и работали. Потом — с Порошенко, теперь — с Зеленским. Сейчас вместо того, чтобы с украинским гражданским обществом работать, наши этого не делают, у нас всё это — через пень колоду и по остаточному принципу.

Мы сейчас опираемся опять же на ту же Партию регионов, её реинкарнацию — ОПЗЖ. Мы тех же людей поддерживаем, никаких выводов не сделали. Это просто — какой-то мазохизм и любимые грабли.