ЕСПЧ отклонил жалобы Украины по Крыму

Европейский суд по правам человека опроверг иск Украины на незаконные действия России в Крыму. Таким образом Страсбургский суд показал, что не все западные структуры всегда предвзято относятся к нашей стране. Хотя, конечно, многие часто именно так и делают. Но именно потому, что сама Россия не всегда поступает адекватно. Почему, например, российские власти за наш счет столько лет продолжают поддерживать явно нацистский режим Украины? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO", политолог и общественный деятель Александр Ведруссов.

Читайте начало интервью:

Труха американской демократии превратилась в диктатуру

Интернет под колпаком спецслужб — как сейчас управляют миром и мыслями

— Александр, скоро будет уже семь лет возвращению Крыма в Россию. Но Украина никак не успокаивается. Недавно опять отправила жалобу в ЕСПЧ против России. Но в этот раз неожиданно обвинения, выдвинутые Украиной, Страсбургский суд счел обоснованными и имеющими доказательств.

Он счел, что якобы имеющие место убийства, безосновательные задержания и запугивание иностранных журналистов в Крыму, незаконное изъятие имущества украинских солдат, дискриминация и политическое преследование проукраински настроенных жителей, отказы в регистрации религиозных и других организаций, не доказаны.

То есть, ЕСПЧ сказал, что это — клевета. Впервые за шесть лет ЕСПЧ четко и ясно сказал, что Украина не права. Как вы это расцениваете?

— С учетом несовершенства российской правовой системы, я — большой сторонник ЕСПЧ и подобных структур. Пока российская правовая система страдает несовершенством, нам эти механизмы необходимы, чтобы и граждане могли находить там юридическую поддержку, когда российское государство поступает по отношению к ним несправедливо или тем более противозаконно.

Не все западные структуры вредны

Мы понимаем, какая у нас судебная система. Иногда через ЕСПЧ удается как-то привести в чувства наши суды. Я считаю, что это — очень положительная тема, и не разделяю причитания охранителей, которые говорят, что нам отовсюду выйти, со всеми прекратить диалог, не нужны никакие наднациональные структуры.

Ребята, когда у нас будет национальная судебная система на соответствующем уровне, я первый, кто скажет, что не нужны эти межгосударственные структуры, которые будут решать правовые или иные вопросы, которые касаются России, на наднациональном уровне.

Иногда действительно даже по тем вопросам, которые могли бы быть политизированы, принимаются достаточно обоснованные решения. Казалось бы, что по Крыму-то в Европейском суде должны принимать сторону Украины, сторону Запада даже если нет оснований для того, чтобы принимать какие-то меры против России.

И мы видим, что они объективно подошли к этому делу, разобрались непредвзято и приняли взвешенное решение. Тем более, что опять же ЕСПЧ — это же именно вопрос закона. Это не вопрос политических решений, как в той же Парламентской ассамблее.

И с точки зрения закона, судьи достаточно профессионально эти вопросы разбирают и говорят, что жалобы не обоснованы и нет законных оснований для того, чтобы против России принимать какие-то меры.

От России тоже зависит

В целом Россия себя хорошо повела, я считаю, в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы. Правда, мы сначала оттуда просто ушли, но продолжали платить взносы. А как только мы перестали их платить, прошло не так много времени, как нас туда вернули со всеми правами.

Хотя сначала чуть ли не 200 поправок хотели внести в резолюцию о возвращении России, чтобы фактически дезавуировать это решение.

Россия очень жестко сказала: если хоть одна дискриминирующая поправка будет принята, то мы не вернемся, не нужно нам на дискриминационной основе участвовать в этих структурах.

Россия должна себя вести на международной арене примерно так же и по всем другим вопросам во всех структурах, даже еще жестче.

Добровольная дань киевским нацистам

Крым — это замечательно, тут вопросов нет, отношение к присоединению Крыма у нас не изменилось. Но в прошлом году были опубликованы переговоры нашего президента с Порошенко. Там — дружба, целую, обнимаю и так далее. И даже ладно — пусть целуются, обнимаются сколько угодно.

Но мы же откровенно платили Украине дань. Киевский режим кормится Кремлём за наш счёт. Например, в 2019 году три миллиарда мы им наличными заплатили для того, чтобы этот режим дальше продолжал существовать.

Был еще один эпизод — очень важный и категорически неправильный, на мой взгляд. Наш президент встречался с руководителями банков, когда дочки Сбера и ВТБ терпели колоссальные убытки на Украине, их просто громили и обдирали по-чёрному.

Надо было сразу оттуда уходить. Зачем мы поддерживали их банковскую систему, зачем это нам было нужно? Но президент говорил: нет, вы оттуда не уходите, мы должны думать об украинских гражданах. Вы там оставайтесь и продолжайте терпеть убытки…

В итоге они все-таки оттуда выползли потихонечку или еще выползают, но потерпели еще намного более огромные убытки. И на кого они эти убытки переложили? На плечи российских граждан — всяческими дополнительными платными опциями, комиссиями за переводы и всем прочим.

Действительно с тех майданных событий прошло уже семь лет. Все уже понимают, что за режим в Киеве. Причем от персоналий — что Порошенко, что Зеленский — ничего особо не меняется. Ребята, хватит кормить Киев.

Но российское руководство продолжает кормить, мы продолжаем так или иначе субсидировать этот режим за счет российских граждан. Три миллиарда живой валюты — это в общем-то то, что спасло украинскую экономику в 2019 году. И зачем мы это делаем, мне совершенно непонятно.