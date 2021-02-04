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Автор Александр Шторм

Пора ли России рисовать новые границы

Мир

Россия должна заниматься русскими людьми за пределами своих границ. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, спецпредставитель Госдумы по миграции и гражданству, глава Института стран СНГ Константин Затулин.

Пора ли России рисовать новые границы

По его словам, русские — это не о гражданстве, это о самоощущении. Россия должна стать домом для тех, кто считает себя русским, является носителем русской культуры и языка, мировоззрения и веры. Тут просматривается только два варианта — раздвинуть границы России и (или) вернуть в Россию всех русских людей.

Вокруг нашей страны расположены новые независимые государства, нарезанные границы которых часто не совпадают с расселением народов. В свое время все компромиссы компромиссы достигались за счёт Российской Федерации. Крым — тому яркий пример, пояснил Затулин.

С учетом текущих обстоятельств властям нужно искать разные формы сохранения своего влияния и интересов. Политики обязаны помнить о судьбе соотечественников за рубежом, о судьбе тех территорий, которые когда-то входили в Россию. Но, разумеется, не в ущерб сегодняшней России. Так что идеальных решений тут нет.

Та же Украина с такой политикой может реально прийти к расколу. Что может из этого выйти — вопрос открытый. Тот же Донбасс взялся не из захватнических планов РФ, а стал следствием политики бездарного руководства Украины.

Точно так же Россия не планировала захватывать или присоединять Абхазию с Южной Осетией. Никакого плана присоединения Абхазии и Южной Осетии не было.

"Россия не нуждается в территориальных приобретениях. Всякие эпизоды, связанные с Крымом, это предопределённые решения, в условиях, когда новые независимые государства не демонстрируют дееспособность", — добавил Затулин.

Запад любое решение России будет воспринимать в штыки и с санкциями. Но это исторически сложившийся факт. Но и в царское время, и позже русские решали собственные экономические задачи, не полагаясь на окружение.

Вариант не расширять политические границы России, но распространять экономическое влияние на соседей тоже не идеален.

Отметим, что в свое время Затулин лоббировал законопроекты, согласно которым максимально упрощалось получение гражданства России иностранцами.

Эксперт признает, что если бы законы были приняты вовремя, то никакого переворота на Украине бы не было. К моменту 2014 года половина граждан Украины были бы одновременно гражданами Российской Федерации.

Со своей стороны, полковник в отставке, автор ряда книг по истории Второй мировой и Великой Отечественной войны Арсен Мартиросян считает, что Россия самодостаточна и так.

У страны есть:

  • границы, которые обеспечивают безопасность
  • выходы в море для осуществления мировой торговли.

Главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет.

Демография и правда катастрофическая. Плюс жестокую проблему являют собой передвижения по России. Авиабилеты стоят баснословно дорого, а перевозчики просят неподъёмных денег.

Стране нужна новая инфраструктура на Дальнем Востоке, за Уралом: шоссейная, авиационная, железнодорожная, речная. Чтобы люди могли общаться и нормально ездить.

Что касается "русского мира", то Константин Малофеев заявил, что такая идея — "то, что осталось нам от Империи. Это русские люди, которые вдруг оказались за границей… И я подчеркну: Крым и Донбасс, повернувшиеся в направлении России, — это лишь первые ласточки. Вся Украина должна стать частью России. Если кто-то не хочет — западные области, пусть остаются".

Собственно в этом и заключается вся идея — "демография и народонаселение".

"Людям должны предоставить возможность перемещения и торговли, внутреннего туризма и выбора места жительства. Государство должно обеспечить гражданство, крышу над головой и поддержку детей. А с остальным русские разберутся сами", - констатируют эксперты. 

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Темы крым донбасс демография русский мир границы россии арсен мартиросян константин затулин
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