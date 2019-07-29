Евгений Федоров: Электронные паспорта в России нужны Вашингтону

Россияне не одобряют внедрение электронных паспортов, но они проголосовали за Конституцию где записано, что они являются частью мирового сообщества, поэтому надо выполнять его решения, считает депутат Евгений Федоров.

Россияне в своем большинстве (59%) не готовы к оформлению электронных паспортов. Об этом говорит опрос ВЦИОМ. Основная причина нежелания заключается в опасении за низкую стойкость цифровой карты к хакерству, а также незаконным вмешательствам. 22 процента отметили ненадежность электронного документа, а 8 процентов высказались об опасении сбоев в системе и базе данных. 4 процента россиян переживают за то, что существует риск утечки данных третьим лицам. 3 процента считают, что не везде смогут пользоваться таким документом.

Стало известно, что 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов. Их заменят специальные карты с чипом, внутри которых будут содержаться цифровые копии паспортных данных и биометрия.

Как сказал "Правде.Ру" депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, "есть общее решение, в соответствии с которым весь мир переходит на электронный учет". "Грубо говоря, это решение принято в Вашингтоне. А наш народ проголосовал за Конституцию, где в преамбуле говорится, что мы — часть мирового сообщества. Если часть, тогда, как говорится, терпите", — сказал Евгений Федоров.

По его мнению, "это и нужно для общего учета и интернет-банкинга". "Будете покупать билет — нужен паспорт. Будете оформлять счет в банке — нужен. Пошли за хлебом — не нужен. Если, конечно, вы не берете хлеб безналично, тогда, естественно, ваша личность будет установлена автоматически", — сказал депутит.

По его словам, "за каждом развитием технологий следует преступность, а за каждым развитием преступности следует более совершенные правоохранительные действия, и борьба с этой преступностью — это вечный цикл развития человечества". Что касается опасений, что замена будет проведена за счет россиян, то Евгений Федоров считает, что принято решение о поэтапном переходе — по мере прекращения действия предыдущих документов, "то есть пошлину вы бы все равно платили".

"Мы любим современные технологии, но не любим, чтобы они носили персональный характер, то есть были привязаны к личности человека. Я думаю, что в русском народе стремление к самосвободе исторически очень сильно в силу специфики нашего исторического развития и поэтому для нас действительно это решение мирового сообщества в этой части более болезненно, чем, допустим, для англичан", — сделал вывод депутат.

Напоминаем, что преамбула Конституции РФ сегодня гласит: "Мы, многонациональный народ РФ, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию РФ".

Предполагается, что у россиян появятся две версии паспорта: в виде специальной карты с чипом и, при желании, бесплатного защищенного приложения, внутри которого будет содержаться цифровая копия паспортных данных. Помимо этого, из программы можно будет получить доступ к цифровому профилю и электронной подписи гражданина. Согласно концепции, россиянин сможет предоставить свои данные, если его задержали сотрудники полиции и попросили предъявить документы.

Ему будет достаточно подтвердить личность через ЕСИА (используется для входа на портал госуслуг) и войти в приложение, после чего его данные будут подгружены автоматически. Если гражданина при себе не окажется документа, он может пройти проверку личности на устройстве самого полицейского.

Читайте по теме: ФСБ защитит электронные паспорта россиян с помощью криптографии

В РПЦ не поддержали идею внедрения электронных паспортов

Хакеры из Эстонии впервые в истории подделали электронное удостоверение личности