ФСБ защитит электронные паспорта россиян с помощью криптографии

С 2020 года электронные паспорта начнут получать жители Москвы, а уже с 2022 года получить электронную версию паспорта смогут все жители России. Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией и информацией о человеке.

Примечательно, что надзорные органы еще не определили полный перечень документов, который будет храниться на специальном чипе. Возможно туда войдут водительское удостоверение, СНИЛС и биометрические данные.

В электронные паспорта будут встраивать такие же чипы, как и в заграничные паспорта, но с увеличенным в два раза объемом памяти. Защитой от взлома будет заниматься ФСБ совместно с АО "НИИМЭ", которая входит в АФК "Система".

Спецслужбы планируют применить криптографические технологии. Ключи шифрования должны будут генерироваться каждый раз новые. Теоретически, злоумышленники могут получить доступ к данным, но только к той информации, к которой обращались в последний раз.

Также специалисты планируют встроить в чип защиту от "миниатюрных щупов". При опасности, чип будет просто блокироваться. Алгоритм разблокировки чипа пока неизвестен.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление вице-премьера России Максима Акимова, который рассказал, что с июля 2020 года в РФ начнется внедрение электронных паспортов.

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