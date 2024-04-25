От угона на лошади до кражи ради коктейля: 10 самых нелепых и абсурдных историй автомобильных угонов

Топ-10 самых нелепых автоугонов, которые удивят любого

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Автоугоны — это серьезные нарушения, причиняющие владельцам значительные неудобства и финансовые потери. Несмотря на это, среди них встречаются такие случаи, которые не могут не вызвать улыбку. Вот несколько из самых странных случаев угона:

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Cooper is licensed under CC BY 2.0

Угон на глазах у владельца

В 2017 году в Калифорнии женщина оставила машину заведённой у заправки, чтобы зайти в магазин. Когда она вернулась, машины уже не было: угонщик, поджидавший в своем авто, воспользовался моментом.

Угон с использованием курицы

В Техасе 2015 года мужчина был пойман на угоне автомобиля с помощью курицы, которую он привязал к рулю, используя её для управления.

Угон для того, чтобы поспать

В Мичигане 2018 года мужчина угнал машину, чтобы вздремнуть на парковке торгового центра. Полиция нашла его спящим на заднем сиденье.

Угон с ходунками

В Орегоне 2019 года пожилой мужчина угнал автомобиль, используя ходунки, чтобы подтолкнуть машину и уехать на ней.

Угон ради коктейля

Во Флориде 2016 года женщина угнала машину, чтобы купить коктейль в баре, а когда вернулась, она обнаружила, что авто пропало.

Угон на лошади

В Арканзасе 2017 года мужчина использовал лошадь как тягловую силу, чтобы угнать автомобиль.

Угон ради татуировки

В Калифорнии 2018 года мужчина угнал авто, чтобы сделать татуировку, после чего оставил машину на парковке.

Угон на самокате

В Техасе 2019 года мужчина угнал автомобиль, привязав к нему самокат, который использовался как транспортное средство.

Угон для рыбалки

В Мичигане 2017 года мужчина угнал автомобиль, чтобы отправиться на рыбалку и оставил угнанное авто на берегу озера.

Угон для ограбления банка

В Огайо 2018 года мужчина использовал угнанное авто для попытки ограбления банка, но был арестован после сопротивления кассира.

Эти рассказы демонстрируют, что угоны автомобилей могут происходить в самых неожиданных и абсурдных обстоятельствах, вызывая удивление и смех своей необычностью.