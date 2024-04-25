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Рост стоимости жилья: новостройки в Сочи подорожали на 15% за год

Новостройки в Сочи подорожали на 15% за год

1:33
Недвижимость » Аналитика

По информации от аналитиков риелторской компании Kalinka Ecosystem, в первом квартале текущего года средняя цена за квадратный метр в новых домах в Сочи достигла 380,4 тысяч рублей. Это означает увеличение цен на 15% по сравнению с прошлым годом, и на 10% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост связывают с уменьшением предложения первичного жилья в городе и ростом интереса инвесторов к новостройкам.

Новостройки в Сочи подорожали на 15% за год
Фото: flickr.com by John Morn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Генеральный директор Kalinka Ecosystem, Алексей Чумалов, отмечает, что люди все еще предпочитают вкладывать свои сбережения в недвижимость, особенно в условиях снижения цен на жилье в России. В связи с этим, интерес к недвижимости в Сочи увеличивается, особенно за счет развития туристического сектора. Спрос на новые проекты растет, что отражается на увеличении цен на жилье.

По данным Kalinka Ecosystem, в первом квартале 2024 года средняя цена за квадратный метр в элитных новостройках Сочи достигла 2 миллионов рублей, что на 10% выше прошлогодних показателей. Цены на первичное жилье класса де-люкс увеличились на 3%, достигнув отметки в 2,5 миллиона рублей за квадратный метр. Цена за квадратный метр в новостройках премиум-класса также выросла на 20%, достигнув отметки в 1,6 миллиона рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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