Нехватка пресной воды на Пхукете угрожает туристическому сезону: отели перехватывают воду у соседей

Пхукет страдает от дефицита воды: туристы без душа и бассейнов

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристический отдых на острове Пхукет может быть испорчен из-за нехватки пресной воды, что особенно заметно при использовании душа в гостиничных номерах и для поддержания работы бассейнов. По информации из публикаций, отельеры, не рассчитывая на стабильное водоснабжение, начали активно выкупать воду у соседних заведений, предлагая за неё высокую цену. По данным издания Chiang Rai Times, местные власти планируют закупить у частных поставщиков около 1,4 миллиона кубометров воды.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно сообщениям в социальных сетях, ситуация в отелях острова Пхи-Пхи в Андаманском море ещё более критична, в результате чего некоторые заведения начали аннулировать бронирования из-за невозможности обеспечить достойные условия проживания. Ожидается, что изменение погоды к лету и начало дождей могут улучшить ситуацию.

Мэр Паттайи и губернатор провинции недавно провели встречу с руководством водоснабжающей компании на острове Ко Лан, потребовав от них срочных мер для улучшения обстановки. На этом острове также наблюдается дефицит воды, что особенно заметно на фоне большого наплыва туристов, стремящихся на пляжи, где вода ценится на вес золота.

Также тревожные новости пришли из Египта, где в Хургаде зафиксированы перебои с поставками воды. С 3 по 8 мая был введён новый график доставки воды — один раз в неделю, вызванный аварией на главном трубопроводе, доставляющем воду из Нила в апреле. Причины новых перебоев пока не уточнены, а потенциальный риск для туристов не оценён, сообщает портал TourDom.