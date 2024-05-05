Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ
Почему кошка спит на человеке: эксперты назвали самые распространенные причины
Посадите на участке лейю
Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере про вампиров "Плоть богов"
В ГИБДД раскрыли, за что штрафуют водителей новые шарообразные камеры
Welt am Sonntag: санкции против гражданской авиации РФ оказались неэффективными
Четыре принципа, чтобы обеспечить защиту вашей кожи от солнца
Что выбрать по ОСАГО: деньги или услуги ремонта?
Хоккеист Григоренко: за границей начинают говорить, что без России ЧМ не много значат
Нехватка пресной воды на Пхукете угрожает туристическому сезону: отели перехватывают воду у соседей

Пхукет страдает от дефицита воды: туристы без душа и бассейнов

1:46
Туризм

Туристический отдых на острове Пхукет может быть испорчен из-за нехватки пресной воды, что особенно заметно при использовании душа в гостиничных номерах и для поддержания работы бассейнов. По информации из публикаций, отельеры, не рассчитывая на стабильное водоснабжение, начали активно выкупать воду у соседних заведений, предлагая за неё высокую цену. По данным издания Chiang Rai Times, местные власти планируют закупить у частных поставщиков около 1,4 миллиона кубометров воды.

Пхукет страдает от дефицита воды: туристы без душа и бассейнов
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Согласно сообщениям в социальных сетях, ситуация в отелях острова Пхи-Пхи в Андаманском море ещё более критична, в результате чего некоторые заведения начали аннулировать бронирования из-за невозможности обеспечить достойные условия проживания. Ожидается, что изменение погоды к лету и начало дождей могут улучшить ситуацию.

Мэр Паттайи и губернатор провинции недавно провели встречу с руководством водоснабжающей компании на острове Ко Лан, потребовав от них срочных мер для улучшения обстановки. На этом острове также наблюдается дефицит воды, что особенно заметно на фоне большого наплыва туристов, стремящихся на пляжи, где вода ценится на вес золота.

Также тревожные новости пришли из Египта, где в Хургаде зафиксированы перебои с поставками воды. С 3 по 8 мая был введён новый график доставки воды — один раз в неделю, вызванный аварией на главном трубопроводе, доставляющем воду из Нила в апреле. Причины новых перебоев пока не уточнены, а потенциальный риск для туристов не оценён, сообщает портал TourDom.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Последние материалы
Нужно ли платить за страховку, заключенную ДУКом?
Как отучить собаку спать на диване или кровати: два способа
Россиянам рассказали, как избежать налогообложения при продаже недвижимости
В России почти вдвое выросли продажи гибких смартфонов
Борьба с выпадением волос при помощи домашних методов
Почему овсяная мука полезнее рафинированной
Озеро Байкал: топ-места и советы для идеального отдыха
Хью Джекман примерит образ Робин Гуда в фильме "Смерть Робин Гуда"
Почему стоит посадить венидиум
Александр Мартынов признался, что мог бы не сняться в сериале "Универ. 13 лет спустя"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников