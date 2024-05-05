Борьба за красивые волосы: эффективные маски для укрепления и восстановления

Борьба с выпадением волос при помощи домашних методов

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы уделяем огромное внимание уходу за волосами, стремясь к здоровью и красоте: увлажняем, боремся со сединой, лечим секущиеся кончики и придаем форму. Но даже при самой бережной заботе девушки все чаще сталкиваются с проблемой выпадения волос, даже до тридцати лет.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему это происходит? Пик выпадения волос приходится на весну, когда организм активно обновляется. Хотя в норме мы теряем около 50 волосков в день, слишком активное выпадение их может свидетельствовать о проблемах с здоровьем. Трихологи выделяют несколько причин:

Нарушения гормонального фона.

Инфекции кожи головы.

Длительный прием лекарств.

Хронический стресс.

Недостаток питательных веществ.

Неблагоприятные условия жизни.

Можно ли решить проблему самостоятельно? Если выпадение волос временное, можно воспользоваться народными средствами. Однако, если проблема не прекращается, обратитесь к специалисту.

Маски, которые помогут укрепить волосяные луковицы и восстановить волосы изнутри:

Маска с прополисом: растворите 4 грамма прополиса в 100 граммах водки и настаивайте смесь около недели. Втирайте полученный настой в кожу головы массажными движениями, оставьте на ночь и смойте утром.

Маска с касторовым маслом: нагрейте касторовое масло и нанесите его на кожу головы. Оставьте на ночь, затем тщательно смойте.

Маска с луком и медом: измельчите лук и добавьте мед. Для ломких волос можно добавить растительное масло. Нанесите на волосы и оставьте на ночь.