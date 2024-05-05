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Борьба за красивые волосы: эффективные маски для укрепления и восстановления

Борьба с выпадением волос при помощи домашних методов

1:46
Моя семья » Красота и стиль

Мы уделяем огромное внимание уходу за волосами, стремясь к здоровью и красоте: увлажняем, боремся со сединой, лечим секущиеся кончики и придаем форму. Но даже при самой бережной заботе девушки все чаще сталкиваются с проблемой выпадения волос, даже до тридцати лет.

Борьба с выпадением волос при помощи домашних методов
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему это происходит? Пик выпадения волос приходится на весну, когда организм активно обновляется. Хотя в норме мы теряем около 50 волосков в день, слишком активное выпадение их может свидетельствовать о проблемах с здоровьем. Трихологи выделяют несколько причин:

  • Нарушения гормонального фона.
  • Инфекции кожи головы.
  • Длительный прием лекарств.
  • Хронический стресс.
  • Недостаток питательных веществ.
  • Неблагоприятные условия жизни.

Можно ли решить проблему самостоятельно? Если выпадение волос временное, можно воспользоваться народными средствами. Однако, если проблема не прекращается, обратитесь к специалисту.

Маски, которые помогут укрепить волосяные луковицы и восстановить волосы изнутри:

  • Маска с прополисом: растворите 4 грамма прополиса в 100 граммах водки и настаивайте смесь около недели. Втирайте полученный настой в кожу головы массажными движениями, оставьте на ночь и смойте утром.
  • Маска с касторовым маслом: нагрейте касторовое масло и нанесите его на кожу головы. Оставьте на ночь, затем тщательно смойте.
  • Маска с луком и медом: измельчите лук и добавьте мед. Для ломких волос можно добавить растительное масло. Нанесите на волосы и оставьте на ночь.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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