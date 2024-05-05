Штрафы со всех сторон: узнайте, как новейшие камеры 360 градусов отслеживают каждое ваше движение

На ряде дорог России можно заметить необычные сферические приборы, установленные на столбах. Эти устройства имеют уникальный вид и могут поворачиваться благодаря подвижному объективу.
Представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения сообщил порталу njcar.ru о причинах, по которым водителям выписывают штрафы с помощью новых круглых камер.
Данные устройства получили название "Стрелка-360С" и их функции существенно отличаются от обычных дорожных камер. В отличие от стандартных моделей, которые регистрируют, например, превышение скорости в одном направлении, новые камеры способны снимать во всех направлениях (на 360 градусов).
Благодаря этим камерам можно контролировать не только участок дороги, но и значительный сектор длиной до 500 метров. Камеры оборудованы инфракрасной подсветкой с дальностью до 250 метров и видеоматрицей с разрешением 2560 на 1440 пикселей.
Также они оснащены системой очистки и подогрева стекла, а также передовым блоком управления.
Эти камеры представляют собой значительный прорыв в технологиях наблюдения за дорожным движением. Они не просто фиксируют происходящее, но и управляются с помощью искусственного интеллекта.
Камеры стали частью амбициозного проекта Центра организации дорожного движения Москвы с целью охватить Московскую кольцевую автомобильную дорогу и другие главные магистрали столицы для обеспечения постоянного видеонаблюдения и оперативного реагирования на инциденты в реальном времени.
Теперь водители на МКАДе не должны ждать прибытия полиции на загруженной трассе. Они могут безопасно переехать на специализированные площадки сразу после ДТП, а видеозапись происшествия используется в качестве важного доказательства, доступного через запрос в ЦОДД.
Кроме того, эти камеры выполняют множество функций: автоматически выявляют дорожные заторы и другие значимые инциденты, а операторы быстро направляют на место происшествия специализированные службы.
Камеры также автоматически выписывают штрафы водителям за парковку в неположенных местах, движение по обочинам, пересечение сплошных линий и непропуск пешеходов.
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