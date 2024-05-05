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Гибкие смартфоны завоёвывают рынок РФ: продажи взлетают на фоне падения цен

В России почти вдвое выросли продажи гибких смартфонов

0:53
Экономика

В России значительно выросли продажи гибких смартфонов, почти вдвое по сравнению с предыдущими периодами, что связано с появлением на рынке новых производителей и моделей.

В России почти вдвое выросли продажи гибких смартфонов
Фото: Flickr by Steven Depolo is licensed under CC BY 2.0

Это увеличение спроса также поддерживается снижением цен из-за конкуренции и расширением модельного ряда. Теперь в России представлено множество гаджетов от всех крупных китайских брендов. В первом квартале 2024 года продажи продолжили расти, превысив прошлогодние показатели. Среди популярных моделей — Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, Tecno Phantom V Flip, Honor Magic V2, сообщают Известия.

Эксперты отмечают, что рост спроса на гибкие смартфоны также способствовал созданию специализированных торговых зон для их продажи.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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