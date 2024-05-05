Гибкие смартфоны завоёвывают рынок РФ: продажи взлетают на фоне падения цен

В России значительно выросли продажи гибких смартфонов, почти вдвое по сравнению с предыдущими периодами, что связано с появлением на рынке новых производителей и моделей.
Это увеличение спроса также поддерживается снижением цен из-за конкуренции и расширением модельного ряда. Теперь в России представлено множество гаджетов от всех крупных китайских брендов. В первом квартале 2024 года продажи продолжили расти, превысив прошлогодние показатели. Среди популярных моделей — Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, Tecno Phantom V Flip, Honor Magic V2, сообщают Известия.
Эксперты отмечают, что рост спроса на гибкие смартфоны также способствовал созданию специализированных торговых зон для их продажи.
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