Гибкие смартфоны завоёвывают рынок РФ: продажи взлетают на фоне падения цен

В России почти вдвое выросли продажи гибких смартфонов

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России значительно выросли продажи гибких смартфонов, почти вдвое по сравнению с предыдущими периодами, что связано с появлением на рынке новых производителей и моделей.

Фото: Flickr by Steven Depolo is licensed under CC BY 2.0

Это увеличение спроса также поддерживается снижением цен из-за конкуренции и расширением модельного ряда. Теперь в России представлено множество гаджетов от всех крупных китайских брендов. В первом квартале 2024 года продажи продолжили расти, превысив прошлогодние показатели. Среди популярных моделей — Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3, Tecno Phantom V Flip, Honor Magic V2, сообщают Известия.

Эксперты отмечают, что рост спроса на гибкие смартфоны также способствовал созданию специализированных торговых зон для их продажи.