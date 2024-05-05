Овсянка, сэр! Почему людям с диабетом и лишним весом стоит готовить выпечку из овсяной муки

Почему овсяная мука полезнее рафинированной

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Сторонники ЗОЖ всё чаще останавливают свой выбор на овсяной муке, которая изготавливается из цельнозернового овса, измельчённого в мелкий порошок. Овсяная мука вкусна, не содержит глютена и универсальна. Считается, что она имеет массу преимуществ для здоровья.

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В ней много питательных веществ. Порция в 1/3 стакана содержит

7 г белка и

4 г клетчатки,

а также почти 200% необходимой вам ежедневной нормы магния.

В этой муке также есть:

фосфор,

медь,

железо,

цинк,

витамины B1, B9 и B12.

Овёс содержит особую группу антиоксидантов (авенантрамиды), которые помогают защитить клетки от воспаления, окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.

Овсяная мука поддерживает здоровую работу сердца, улучшая кровообращение. Бета-глюкан, разновидность растворимой клетчатки в овсяной муке, также помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

Выпечка из овсяной муки более сытная, чем из рафинированной. Это потому, что овсяная мука содержит больше клетчатки, которая дольше сохраняет чувство сытости, тем самым препятствуя перееданию и перекусам, что в долгосрочной перспективе может привести к потере веса.

Бета-глюкан в овсяной муке замедляет пищеварение. В результате углеводы в продуктах усваиваются медленнее, что приводит к более стабильному уровню сахара в крови. Вот почему овсяная мука является более здоровым выбором для людей с диабетом.