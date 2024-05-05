Это неприхотливый и декоративный цветок, который разнообразит ваш сад на всё лето

Лейя изящная — это травянистое растение, высотой до 20-50 см, которое хорошо формирует кусты и создаёт полянки из симпатичных желто-белых ромашек. Цветение лейи очень обильное и продолжительное с июня до заморозков. Оно предпочитает солнечные места и дренированный супесчаный или суглинистый грунт.
Вырастить этот цветок можно прямым посевом семян в открытый грунт в апреле под плёнку. Чтобы получить более раннее цветение, можно вырастить рассаду, высев семена в марте-апреле и высадив сеянцы в сад после угрозы возвратных заморозков.
Лейя — это неприхотливый и декоративный цветок, который разнообразит ваш сад на все лето и, в регионах с мягким климатом, может успешно перезимовать, радуя своим цветением уже с весны.
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