Это неприхотливый и декоративный цветок, который разнообразит ваш сад на всё лето

Лейя изящная — это травянистое растение, высотой до 20-50 см, которое хорошо формирует кусты и создаёт полянки из симпатичных желто-белых ромашек. Цветение лейи очень обильное и продолжительное с июня до заморозков. Оно предпочитает солнечные места и дренированный супесчаный или суглинистый грунт.

Фото: Imported from 500px (archived version) by the Archive Team. (detail page) by Terry Lucas is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported