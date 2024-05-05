Приготовьте фантастическое рагу из нута, помидоров и шпината с добавлением шафрана, паприки и тмина

Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить вкусное рагу из нута, помидоров и шпината с шафраном.
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Ингредиенты
4 чашки молодого шпината
2-3 чашки свежего нута (или 2 банки консервированного нута)
1 банка очищенных помидоров (используйте только помидоры, не добавляя сок)
2 чашки овощного бульона
4 столовые ложки оливкового масла
2-4 столовые ложки хересного уксуса
3 чайные ложки паприки
2 чайные ложки шафрана
2 чайные ложки тмина
3 лука-шалота, нарезанные
3-4 зубчика чеснока
Хлопья красного перца
Соль
Перец
Приготовление
Слейте воду с очищенных помидоров. Поместите помидоры в небольшую миску и аккуратно разомните их вилкой. Отложите в сторону.
Возьмите большую кастрюлю и нагрейте оливковое масло, затем добавьте лук и несколько щепоток соли. Готовьте около 5 минут.
Добавьте к луку чеснок, тмин и паприку. Готовьте смесь около 30 секунд или больше, но часто помешивайте и не позволяйте ей пригореть.
Добавьте две столовые ложки хересного уксуса и перемешайте. Добавьте помидоры и готовьте пару минут, пока смесь не начнёт пузыриться.
Добавьте шафран, хлопья красного перца, нут и бульон. Уменьшите огонь и варите не менее 20 минут. Добавьте шпинат и дайте ему настояться пару минут. Попробуйте рагу и при необходимости добавьте приправы.
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