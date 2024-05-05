Приготовьте фантастическое рагу из нута, помидоров и шпината с добавлением шафрана, паприки и тмина

Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить вкусное рагу из нута, помидоров и шпината с шафраном.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

4 чашки молодого шпината

2-3 чашки свежего нута (или 2 банки консервированного нута)

1 банка очищенных помидоров (используйте только помидоры, не добавляя сок)

2 чашки овощного бульона

4 столовые ложки оливкового масла

2-4 столовые ложки хересного уксуса

3 чайные ложки паприки

2 чайные ложки шафрана

2 чайные ложки тмина

3 лука-шалота, нарезанные

3-4 зубчика чеснока

Хлопья красного перца

Соль

Перец

Приготовление

Слейте воду с очищенных помидоров. Поместите помидоры в небольшую миску и аккуратно разомните их вилкой. Отложите в сторону. Возьмите большую кастрюлю и нагрейте оливковое масло, затем добавьте лук и несколько щепоток соли. Готовьте около 5 минут. Добавьте к луку чеснок, тмин и паприку. Готовьте смесь около 30 секунд или больше, но часто помешивайте и не позволяйте ей пригореть. Добавьте две столовые ложки хересного уксуса и перемешайте. Добавьте помидоры и готовьте пару минут, пока смесь не начнёт пузыриться. Добавьте шафран, хлопья красного перца, нут и бульон. Уменьшите огонь и варите не менее 20 минут. Добавьте шпинат и дайте ему настояться пару минут. Попробуйте рагу и при необходимости добавьте приправы.