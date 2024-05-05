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Приготовьте фантастическое рагу из нута, помидоров и шпината с добавлением шафрана, паприки и тмина

Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ

1:38
Еда

Попробуйте этот рецепт, чтобы приготовить вкусное рагу из нута, помидоров и шпината с шафраном.

Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 4 чашки молодого шпината
  • 2-3 чашки свежего нута (или 2 банки консервированного нута)
  • 1 банка очищенных помидоров (используйте только помидоры, не добавляя сок)
  • 2 чашки овощного бульона
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 2-4 столовые ложки хересного уксуса
  • 3 чайные ложки паприки
  • 2 чайные ложки шафрана
  • 2 чайные ложки тмина
  • 3 лука-шалота, нарезанные
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Хлопья красного перца
  • Соль
  • Перец

Приготовление

  1. Слейте воду с очищенных помидоров. Поместите помидоры в небольшую миску и аккуратно разомните их вилкой. Отложите в сторону.
  2. Возьмите большую кастрюлю и нагрейте оливковое масло, затем добавьте лук и несколько щепоток соли. Готовьте около 5 минут.
  3. Добавьте к луку чеснок, тмин и паприку. Готовьте смесь около 30 секунд или больше, но часто помешивайте и не позволяйте ей пригореть.
  4. Добавьте две столовые ложки хересного уксуса и перемешайте. Добавьте помидоры и готовьте пару минут, пока смесь не начнёт пузыриться.
  5. Добавьте шафран, хлопья красного перца, нут и бульон. Уменьшите огонь и варите не менее 20 минут. Добавьте шпинат и дайте ему настояться пару минут. Попробуйте рагу и при необходимости добавьте приправы.
Горох нут с овощами - необычное рагу греческой кухни
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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