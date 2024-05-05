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Избежание налога на продажу недвижимости в России: легальные способы и положения

Россиянам рассказали, как избежать налогообложения при продаже недвижимости

1:35
Недвижимость

В России при продаже недвижимости устанавливается налог в 13% от суммы транзакции. Тем не менее, существуют способы легально не платить этот налог.

Россиянам рассказали, как избежать налогообложения при продаже недвижимости
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Налог не взимается, если собственность была во владении более трёх лет после получения её в подарок от родственника, перехода в собственность по ренте, если это единственное жильё или объект приватизирован. Для недвижимости, купленной другим путём, освобождение от налога возможно после пятилетнего владения.

С 2022 года семьи с двумя или более детьми могут освобождаться от налога при продаже дома, если:

  • В семье есть минимум двое несовершеннолетних детей, обучающихся на очной форме.

  • Покупка новой недвижимости происходит в том же календарном году продажи старой или до 30 апреля следующего года в случае долевого строительства, с полной оплатой в эти сроки.

  • Площадь или кадастровая стоимость нового жилья не превышает аналогичные показатели прежнего.

  • Кадастровая стоимость проданного объекта не более 50 млн рублей.

  • На момент продажи у налогоплательщика или его детей нет в собственности более 50% другого жилья большего размера.

Также предусмотрен налоговый вычет, который позволяет возместить часть уплаченного налога. Максимальный размер жилья для получения вычета в размере 13% от стоимости составляет 2 млн рублей, а при ипотеке — до 3 млн рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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