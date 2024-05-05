Избежание налога на продажу недвижимости в России: легальные способы и положения

В России при продаже недвижимости устанавливается налог в 13% от суммы транзакции. Тем не менее, существуют способы легально не платить этот налог.
Налог не взимается, если собственность была во владении более трёх лет после получения её в подарок от родственника, перехода в собственность по ренте, если это единственное жильё или объект приватизирован. Для недвижимости, купленной другим путём, освобождение от налога возможно после пятилетнего владения.
С 2022 года семьи с двумя или более детьми могут освобождаться от налога при продаже дома, если:
Также предусмотрен налоговый вычет, который позволяет возместить часть уплаченного налога. Максимальный размер жилья для получения вычета в размере 13% от стоимости составляет 2 млн рублей, а при ипотеке — до 3 млн рублей.
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