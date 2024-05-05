Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян
Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Как приготовить мясной соус для спагетти
Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты
Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Посадите на участке пузырницу
Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни
Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения
Как купить квартиру в Рязани без переплат: полное руководство по ипотеке и господдержке

Как купить квартиру в Рязани и не переплатить

Недвижимость

Переосмысление владения квартирой: мечта многих жителей России
Одним из наиболее востребованных способов стать владельцем жилья в России является ипотека. Это значительное финансовое обязательство требует внимания к деталям для нахождения наиболее выгодного предложения. Рассмотрим, как можно приобрести квартиру в Рязани, избегая ненужных переплат.

Как купить квартиру в Рязани и не переплатить
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Статистика ипотечных кредитов
Согласно данным Центробанка, в России более десяти миллионов человек платят по ипотекам, причем только в прошлом году кредиты взяли около миллиона россиян. Рекорд по средней сумме ипотеки был установлен в декабре 2023 года — 4,4 млн рублей, став наивысшей за последние 15 лет.

Долгосрочная ипотека и господдержка
Ипотека часто рассматривается как долгосрочное обязательство, при котором значительная часть суммы уходит на покрытие процентов, формирующих доход банка. Вместе с тем, многие ипотечные кредиты в России выдаются по государственным программам, что активизирует рынок жилья за счет государственной компенсации процентов банкам.

Изменения в условиях субсидирования
Однако с декабря были снижены максимальные размеры субсидий, что вызвало реакцию кредитных организаций, потерявших часть доходов и искающих альтернативные способы компенсации, включая возможное увеличение стоимости застройки на 7-8%.

Новые подходы к ипотеке без переплат
Некоторые банки, такие как ВТБ и Сбер, решили не взимать дополнительные сборы с застройщиков, что позволяет заемщикам избежать переплат как по процентной ставке, так и по стоимости жилья. Это делает квартиры доступнее, особенно для тех, кто выбирает застройщиков, сотрудничающих с этими банками. Примером может служить ГК "Зеленый сад" в Рязани, предлагающая жилье по "Семейной ипотеке" со ставкой 4,6%, благодаря сотрудничеству с Сбером, не требующему повышения цен на квартиры.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Как купить квартиру в Рязани и не переплатить
Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ
Почему кошка спит на человеке: эксперты назвали самые распространенные причины
Пхукет страдает от дефицита воды: туристы без душа и бассейнов
Посадите на участке лейю
Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере про вампиров "Плоть богов"
В ГИБДД раскрыли, за что штрафуют водителей новые шарообразные камеры
Welt am Sonntag: санкции против гражданской авиации РФ оказались неэффективными
Четыре принципа, чтобы обеспечить защиту вашей кожи от солнца
Что выбрать по ОСАГО: деньги или услуги ремонта?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников