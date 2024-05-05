Четыре золотых правила защиты кожи от солнца в городе

Четыре принципа, чтобы обеспечить защиту вашей кожи от солнца

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце может придать вашей коже привлекательный загар, но также может вызвать ряд проблем, среди которых пигментация — самая невинная. Дерматолог с 15-летним опытом, Татьяна Демьяненко, делилась важными советами по защите кожи от солнечных лучей, особенно в городских условиях.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Первое правило: будьте осторожны с пилингами. Хотя весной можно провести легкие пилинги, коже требуется особый уход. Важно избегать пребывания на открытом солнце в течение суток после процедуры и наносить средства с SPF не ниже 30.

Второе: выбирайте тональные средства с SPF. Для повседневного использования в городе лучше выбирать тональные средства с защитой от солнца. SPF 15 достаточно для защиты от весеннего солнца при условии, что вы не проводили отшелушивающие процедуры недавно.

Третье правило: увлажняйте кожу перед сном. После дня на улице кожа нуждается в увлажнении и питании. Рекомендуется использовать питательные средства после очищения кожи, чтобы кожа успокоилась и восстановилась к утру.

Четвертое: временно откажитесь от ретинола. Ретинол важен для состояния кожи, но лучше избегать его использования в теплое время года из-за повышенной чувствительности кожи к солнечному излучению, что может привести к пигментации и даже ожогам.



